Điểm tin
Điểm tin 17h: Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó thủ tướng | Ông Trump bắt đầu công du 5 ngày tới châu Á
Thứ bảy, 25/10/2025, 17:01 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó thủ tướng | Ông Trump bắt đầu công du 5 ngày tới châu Á

Dự kiến từ 2026, người dân phải cung cấp số lượng nhà đất sở hữu; Đồng Nai chi gần 85 tỷ đồng mua xe công cho phường, xã...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó thủ tướng | Ông Trump bắt đầu công du 5 ngày tới châu Á