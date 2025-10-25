Điểm tin
Điểm tin 21h: Tổng Bí thư tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc | Dự kiến từ 2026, người dân phải cung cấp số lượng nhà đất sở hữu
Thứ bảy, 25/10/2025, 17:01 (GMT+7)

Chính phủ yêu cầu giảm tới 2% lãi cho khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ; Đồng Nai chi gần 85 tỷ đồng mua xe công cho phường, xã...

Phương Nghi

