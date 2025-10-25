Thứ bảy, 25/10/2025, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Tổng Bí thư tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc | Dự kiến từ 2026, người dân phải cung cấp số lượng nhà đất sở hữu
Chính phủ yêu cầu giảm tới 2% lãi cho khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ; Đồng Nai chi gần 85 tỷ đồng mua xe công cho phường, xã...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Chính phủ yêu cầu giảm tới 2% lãi cho khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ
- 01:05 Tổng Bí thư tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc
- 01:56 Thu hồi hơn 2.300 m2 đất ven biển Nha Trang
- 02:31 400 bộ đội tham gia chữa cháy xưởng nhựa rộng hơn 4.000 m2
- 03:23 Nhật bắt được nghi phạm sát hại phụ nữ Việt trong chung cư
- 04:03 Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó thủ tướng
- 04:49 Bộ Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường có tân Bộ trưởng
- 05:42 Dự kiến từ 2026, người dân phải cung cấp số lượng nhà đất sở hữu
- 06:19 Bộ Giáo dục: Sẽ sắp xếp bí thư kiêm hiệu trưởng đại học trong tháng 12
- 07:04 Đề xuất xây cầu vượt biển kết nối sân bay Cam Ranh với Ninh Thuận
- 07:42 TP HCM xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ
- 08:39 TP HCM chuẩn bị đầu tư cầu Phú Mỹ 2, kết nối sân bay Long Thành
- 09:31 Đồng Nai chi gần 85 tỷ đồng mua xe công cho phường, xã
- 10:09 Mở hai tuyến buýt từ trung tâm TP HCM đi Bình Dương và Vũng Tàu cũ
- 11:05 Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc
- 12:07 Hộ kinh doanh chưa kịp có lãi đã chạm ngưỡng nộp thuế
- 12:49 Tiktoker 'Tàng keng Ông Trùm' bị bắt vì công kích việc cứu trợ lũ lụt
- 13:28 Truy sát 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì 'nghi ngờ con bị tráo'
- 14:28 Gần 70 nước ký Công ước Hà Nội trong ngày đầu tiên
- 15:11 Ông Trump bắt đầu công du 5 ngày tới châu Á