Điểm tin 21h: Tổng Bí thư tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc | Dự kiến từ 2026, người dân phải cung cấp số lượng nhà đất sở hữu

Chính phủ yêu cầu giảm tới 2% lãi cho khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ; Đồng Nai chi gần 85 tỷ đồng mua xe công cho phường, xã...