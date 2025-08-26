Thứ ba, 26/8/2025, 17:08 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Ba người chết, hơn 6.800 nhà tốc mái do bão Kajiki | Giá vàng miếng tăng lên gần 128 triệu đồng
Khách ùn ứ ở Tân Sơn Nhất do lỗi hệ thống xuất cảnh; TP HCM ghi nhận 15 ca tử vong vì sốt xuất huyết...
- 00:13 Ba người chết, hơn 6.800 nhà tốc mái do bão Kajiki
- 02:10 Giá vàng miếng tăng lên gần 128 triệu đồng
- 03:04 Khách ùn ứ ở Tân Sơn Nhất do lỗi hệ thống xuất cảnh
- 03:46 TP HCM ghi nhận 15 ca tử vong vì sốt xuất huyết
- 04:32 Loạt thí sinh 'đỗ ảo' vào trường Đại học Sư phạm TP HCM
- 05:21 Loạt ngân hàng liên quan vụ chủ đầu tư thế chấp 115 thửa đất của dân
- 06:31 USD mất giá khi ông Trump sa thải thống đốc Fed
- 07:25 Dân Campuchia ngăn binh sĩ Thái Lan rải dây thép gai ở biên giới
