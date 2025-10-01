Thứ tư, 1/10/2025, 17:34 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông | Đề xuất 18 chủ đầu tư có năng lực tốt làm nhà ở xã hội
Hà Nội mở bán nhà xã hội mới gần 30 triệu đồng một m2; Sở Giáo dục Hà Nội: Cho nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ;...
- 00:12 Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông
- 01:13 Đề xuất 18 chủ đầu tư có năng lực tốt làm nhà ở xã hội
- 02:14 Hà Nội mở bán nhà xã hội mới gần 30 triệu đồng một m2
- 03:17 Sở Giáo dục Hà Nội: Cho nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ
- 04:30 Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo
- 05:19 Mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe
- 06:21 Bí thư Vĩnh Long làm Bí thư Đồng Tháp
- 07:07 Á hậu Hà Linh bị phạt 18 năm tù từ 'phi vụ' bán đất nền dự án
- 07:54 Thái Lan sẽ trưng cầu dân ý về hủy thỏa thuận biên giới với Campuchia