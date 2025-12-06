Điểm tin 17h: Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông | Tuổi nghỉ hưu tăng, điều kiện hưởng lương hưu thay đổi từ 2026

Cháy nhà ở TP HCM, một người chết; Giá vàng thế giới có thể tăng 30% năm 2026...