Chủ nhật, 21/12/2025, 17:03 (GMT+7)
Điểm tin 17h: 6 tuyến phố Hà Nội vận hành đèn giao thông bằng camera AI | Cho ôtô vào cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang từ sáng 22/12
Miền Bắc đầu tuần nắng hanh, giữa tuần có mưa; Bộ Tư pháp Mỹ bị cáo buộc âm thầm rút 16 tập tin khỏi hồ sơ Epstein...
- 00:13 Miền Bắc đầu tuần nắng hanh, giữa tuần có mưa
- 00:58 Chính phủ công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
- 01:38 6 tuyến phố ở Hà Nội vận hành đèn giao thông điều khiển bằng camera AI
- 02:32 Cho ôtô vào cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang từ sáng 22/12
- 03:21 Đường dây lừa đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng bị bắt
- 04:11 Đường dây nhập lậu hàng trăm nghìn tấn thịt động vật từ Châu Âu
- 05:00 Màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm
- 06:22 Nhà ở Đà Lạt cháy giữa đêm, 4 người được cứu
- 07:00 Khuẩn Salmonella trong chả và rau khiến 203 người ngộ độc bánh mì
- 07:40 Xuất khẩu rau quả sang EU đạt mức cao nhất từ trước tới nay
- 08:33 Ukraine nói Mỹ đề xuất hình thức hòa đàm mới
- 09:26 Bộ Tư pháp Mỹ bị cáo buộc âm thầm rút 16 tập tin khỏi hồ sơ Epstein