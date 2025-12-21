Điểm tin
Chủ nhật, 21/12/2025, 17:03 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Đề xuất 2 phương án áp dụng bảng giá đất | Bảo vệ bệnh viện bị sát hại

Miền Bắc đầu tuần nắng hanh, giữa tuần có mưa; Bộ trưởng Công Thương giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội...

Phương Nghi

