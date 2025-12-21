Chủ nhật, 21/12/2025, 17:03 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đề xuất 2 phương án áp dụng bảng giá đất | Bảo vệ bệnh viện bị sát hại
Miền Bắc đầu tuần nắng hanh, giữa tuần có mưa; Bộ trưởng Công Thương giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội...
- 00:13 Bộ trưởng Công Thương giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội
- 00:50 Sẽ ngưng dùng hộ chiếu giao dịch ngân hàng từ 2026
- 01:37 Đề xuất 2 phương án áp dụng bảng giá đất
- 02:14 Bảo vệ bệnh viện bị sát hại
- 02:57 Miền Bắc đầu tuần nắng hanh, giữa tuần có mưa
- 03:43 Chính phủ công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
- 04:23 6 tuyến phố ở Hà Nội vận hành đèn giao thông điều khiển bằng camera AI
- 05:17 Cho ôtô vào cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang từ sáng 22/12
- 06:05 Đường dây lừa đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng bị bắt
- 06:56 Đường dây nhập lậu hàng trăm nghìn tấn thịt động vật từ Châu Âu
- 07:45 Màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm
- 09:07 Nhà ở Đà Lạt cháy giữa đêm, 4 người được cứu
- 09:44 Khuẩn Salmonella trong chả và rau khiến 203 người ngộ độc bánh mì
- 10:25 Xuất khẩu rau quả sang EU đạt mức cao nhất từ trước tới nay
- 11:18 Ukraine nói Mỹ đề xuất hình thức hòa đàm mới
- 12:10 Bộ Tư pháp Mỹ bị cáo buộc âm thầm rút 16 tập tin khỏi hồ sơ Epstein