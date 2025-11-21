Thứ sáu, 21/11/2025, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 17h: 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ | 12 người thoát nạn trong hai vụ cháy ở Hà Nội
Nước sông Đồng Nai dâng cao, hàng trăm nhà dân ngập sâu; Cựu thị trưởng Philippines lĩnh án tù chung thân vì tội buôn người...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ
- 02:19 Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa tê liệt, CSGT phải đóng đường
- 03:04 Nước sông Đồng Nai dâng cao, hàng trăm nhà dân ngập sâu
- 03:55 Đèo Sông Pha nối Phan Rang - Đà Lạt thông trở lại
- 04:37 12 người thoát nạn trong hai vụ cháy ở Hà Nội
- 05:26 Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sữa ByHeart nghi nhiễm độc tố thần kinh
- 06:10 Đề xuất cấp học bổng toàn phần cho người học tiến sĩ
- 07:00 Chứng khoán chốt tuần trong sắc đỏ
- 08:04 Vingroup sắp xây bến cảng quốc tế hơn 8.800 tỷ đồng ở Hà Tĩnh
- 09:00 Hãng hydro xanh của Pháp muốn rót nửa tỷ USD vào Việt Nam
- 09:51 Nhóm khiêng quan tài trước chợ Bến Thành bị truy tố
- 10:39 Cựu thị trưởng Philippines lĩnh án tù chung thân vì tội buôn người
- 11:34 Nhật Bản lên tiếng về video nhà ngoại giao 'cúi đầu' trước quan chức Trung Quốc