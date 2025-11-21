Điểm tin 17h: 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ | 12 người thoát nạn trong hai vụ cháy ở Hà Nội

Nước sông Đồng Nai dâng cao, hàng trăm nhà dân ngập sâu; Cựu thị trưởng Philippines lĩnh án tù chung thân vì tội buôn người...