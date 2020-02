Giải mã hệ gene của 2019-nCoV

Trình tự gene của 2019-nCoV do Viện Pasteur chia sẻ. Ảnh: IFL Science.

Sử dụng Nền tảng chung về vi trùng học (P2M) của Viện Pasteur, nhóm nghiên cứu lập trình tự ba mẫu vật từ ba ca nghi nhiễm 2019-nCoV ở Pháp, hai bệnh nhân ở Paris và một ở Bordeaux. Các nhà nghiên cứu kết luận ba mẫu vật có trình tự giống nhau. Kết quả nghiên cứu được gửi tới nền tảng Chia sẻ tất cả dữ liệu cúm (GISAID), dự án hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ trình tự và theo dõi quá trình tiến hóa di truyền của virus.

"Giải trình tự bộ gene của mầm bệnh là bước tối quan trọng để phát triển các kiểm tra chẩn đoán và xác định phương pháp điều trị hiệu quả", Sylvie van der Werf, giám đốc Trung tâm quy chiếu quốc gia về virus hô hấp (CNR) tại Viện Pasteur, cho biết.

"Khoảng 20 trình tự khác của 2019-nCoV đã được tìm ra trên khắp thế giới. Tất cả đều gần giống kết quả của chúng tôi, chứng tỏ không có nhiều khác biệt trong các mẫu virus đã phân tích. Điều này chỉ ra 2019-nCoV không cần đột biến để thích nghi và lây lan", Vincent Enouf, phó giám đốc CNR, chia sẻ.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn cầu hôm 30/1. Tính đến ngày 1/2, số người chết do nCoV tăng lên 259, số ca nhiễm tại Trung Quốc tăng lên 11.791, theo công bố ngày 1/2 của Ủy ban Y tế Quốc gia tại Bắc Kinh. Giới chuyên gia y tế đang ưu tiên nghiên cứu 2019-nCoV để kiểm soát dịch bệnh trên toàn cầu.

Trước đó, nhóm nghiên cứu ở Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc giải trình tự 2019-nCoV từ mẫu vật ở bệnh nhân và nhận thấy loại virus này có thể lan truyền qua một loài vật đóng vai trò vật chủ trung gian từ dơi sang người.

An Khang (Theo IFL Science)