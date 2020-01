29 hãng hàng không ngừng bay tới Trung Quốc

29 hãng hàng không dừng hoặc thông báo dừng các chuyến bay đi và tới Trung Quốc, trong đó có các hãng của Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc, Anh, Việt Nam.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/1 tuyên bố dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới thuộc họ corona (nCoV) là "tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế". WHO khuyến nghị các nước ngăn chặn hoặc hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh qua bên giới nhưng tránh cản trở đi lại và giao thương quốc tế.

Máy bay của hãng Korean Air chở công dân Hàn Quốc từ Vũ Hán hạ cánh xuống sân bay tại Seoul ngày 31/12. Ảnh: AFP.

Vietnam Airlines dừng các chuyến bay đi và đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến từ ngày 4/2, Thành Đô từ ngày 5/2 và Ma Cao từ ngày 6/2, giảm tần suất các chuyến bay với Hong Kong từ ngày 6/2. Hãng Vietjet thông báo dừng toàn bộ các chuyến bay đi và đến Trung Quốc từ ngày 1/2.

Một số hãng hàng không như Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines và Turkish Airlines thông báo hủy các chuyến bay đi và đến Trung Quốc. Air Tanzania thông báo hoãn chuyến bay đầu tiên tới Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 2. United Airlines cho biết sẽ hủy thêm 332 chuyến bay giữa các thành phố ở Mỹ với Bắc Kinh, Thượng Hải và Hong Kong.

Các nước có bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.

Dịch nCoV khởi phát tại Vũ Hán tháng 12/2019, lan ra toàn bộ 31 tỉnh thành Trung Quốc với gần 10.000 ca nhiễm bệnh và khiến 231 người nước này thiệt mạng, tính tới ngày 31/1. Ngoài Trung Quốc, hiện có 22 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo phát hiện bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán.

6 quốc gia dừng cấp một số loại thị thực nhập cảnh với người Trung Quốc gồm Czech, Kazakhstan, Nga, Philippines, Singapore và Việt Nam. Armenia dừng chính sách miễn visa cho người Trung Quốc ngày 1/2-31/3. Italy cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp và dừng toàn bộ chuyến bay tới Trung Quốc sau khi phát hiện 2 du khách từ nước này dương tính với virus nCoV.

Các hãng hàng không ngừng bay tới Trung Quốc gồm: Air Canada, Air France, Air India, Air Seoul, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Delta Air Lines, Egyptair, El Al Israel Airlines, Etihad Airways, Finnair, Kenya Airways, Lion Air, LOT, Lufthansa, NordStar, Royal Air Maroc, RwandAir, S7 Airlines, SAS, Scoot, Shanghai Airlines, Swiss, Ural Airlines, Vietjet, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic và Yakutia Airlines.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)