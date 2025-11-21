Đèo Sông Pha nối Phan Rang - Đà Lạt thông trở lại

Khánh HòaCác điểm sạt lở trên đèo Sông Pha (Ngoạn Mục) nối Khánh Hòa và Lâm Đồng đã được xử lý, xe chạy qua từ sáng nay.

Khoảng 10h, CSGT Lâm Đồng và Khánh Hòa mở chốt ở hai đầu đèo Sông Pha, cho xe đi lại bình thường sau hai ngày tạm đóng. Nhiều xe máy, ôtô tải từ Ninh Sơn lập tức lên đèo khi được phép qua lại.

Xe chạy trên đèo Sông Pha, tỉnh Khánh Hoà, trưa nay. Ảnh: Nguyễn Chinh

Đèo Sông Pha dài 18 km, nằm trên quốc lộ 27 – tuyến huyết mạch nối Phan Rang (Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hòa) với cao nguyên Lang Biang và Đà Lạt (Lâm Đồng). Hai ngày trước, mưa lớn gây sạt lở nhiều vị trí, buộc lực lượng chức năng chốt chặn để đảm bảo an toàn.

Các tuyến đường huyết mạch ra vào Đà Lạt bị sạt lở. Ảnh: Tâm Thảo

Mưa lớn kéo dài cũng gây hàng loạt điểm sạt lở, sụt lún, đứt đường trên quốc lộ 20 và 28 qua Lâm Đồng. Ba đèo Prenn, Mimosa và D'ran – các tuyến chính kết nối lên Đà Lạt – vẫn đang tạm cấm xe chờ khắc phục. Hiện phương tiện vào Đà Lạt phải di chuyển theo hướng đèo Sacom (hồ Tuyền Lâm) hoặc Tà Nung.

Khải Nguyên