Đèo Sông Pha nối Phan Rang - Đà Lạt sạt lở

Điểm sạt lở xuất hiện trên đèo Sông Pha ở quốc lộ 27 nối khu vực Phan Rang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng) gây ách tắc giao thông, chiều 2/12.

Khoảng 16h, mưa lớn tại đèo Sông Pha gây sạt lở, đất đá và cây cối từ sườn đồi tràn xuống hơn 30 m mặt đường, đoạn qua xã Lâm Sơn (Khánh Hòa). Nhiều ôtô, xe máy phải dừng từ xa để tránh nguy hiểm.

Đèo Sông Pha bị sạt lở chiều 2/12. Ảnh: Hoàng Sao

Ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn, cho biết vụ sạt lở không gây thương vong. Tuyến đèo được tạm cấm lưu thông để đảm bảo an toàn và phục vụ xử lý hiện trường. Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa dự kiến hoàn tất hốt dọn đất đá, thông xe vào khoảng 18h cùng ngày.

Cách hiện trường hơn 20 km, mưa lớn kéo dài hai giờ khiến quốc lộ 27 đoạn qua xã D'ran ngập 0,3-0,5 m trên chiều dài khoảng 500 m. Nước chảy xiết tràn qua mặt đường khiến xe máy và ôtô gầm thấp không thể qua. Người dân phải tấp vào nhà dân hai bên đường để trú, chờ nước rút.

Đến 16h45, khu vực vẫn ngập, giao thông gián đoạn. Lực lượng chức năng đã chốt chặn, cảnh báo phương tiện không đi vào vùng nguy hiểm.

Quốc lộ 27 đoạn qua xã D'ran bị ngập cục bộ. Ảnh: Anh Tuấn

Quốc lộ 27 dài 290 km, nối Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đăk Lăk. Đèo Sông Pha (đèo Ngoạn Mục) dài 18 km, là trục đường lên cao nguyên Lang Biang và Đà Lạt, thời gian qua thường xuyên sạt lở do mưa lớn. Hơn 10 ngày trước, các điểm sạt ở đây vừa được xử lý, thông tuyến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 2/12 đến hết ngày 3/12, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và Khánh Hòa có mưa 70-120 mm, có nơi trên 180 mm do hoàn lưu bão Koto kết hợp không khí lạnh tăng cường.

Bùi Toàn - Đăng Khoa