Đèo Prenn thông trở lại sau 20 giờ đóng vì sạt lở

Lâm ĐồngTrừ ôtô tải, các xe được phép đi qua đèo Prenn - cửa ngõ Đà Lạt sau khi cơ quan chức năng hoàn tất dọn dẹp hàng trăm khối đất đá sạt lở.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, hôm nay xe được chạy qua đèo từ 9h đến 22h; hai ngày tiếp theo mở rộng từ 5h đến 22h, song xe tải vẫn bị cấm. Ngoài các khung giờ này, xe ra vào trung tâm Đà Lạt đi theo đèo Mimosa, Sacom (cấm xe tải) hoặc Tà Nung.

Xe chạy qua đèo Prenn ở khu vực từng sạt lở, sáng 5/12. Ảnh: Hoài Thanh

Đèo Prenn dài 7,27 km, là tuyến huyết mạch nối quốc lộ 20 từ các tỉnh Đông Nam Bộ lên Đà Lạt. Trưa qua, hàng trăm khối đất đá từ taluy dương trượt, kéo theo những cây thông cao lớn đổ ập chiếm mặt đường đèo, dù thời tiết Đà Lạt đã ngớt mưa. Điểm sạt lở cách vị trí từng gặp sự cố hôm 17/11 khoảng 300 m.

Lực lượng chức năng huy động xe múc, xe ben làm việc xuyên đêm, đồng thời cưa hạ những cây thông có nguy cơ bật gốc, tiếp tục gây mất an toàn.

Mưa lũ nhiều ngày qua khiến các đèo Mimosa, D’ran, Gia Bắc liên tiếp sạt lở. Hơn 3.300 nhà ngập, hàng chục tàu cá chìm, giao thông chia cắt, một người tử vong.

Ngoài đèo Prenn và Mimosa thông xe, hai đèo sạt lở trong đợt mưa lũ gần đây là Gia Bắc, D’ran đang được khắc phục. Đồ họa: Tâm Thảo

Khánh Hương - Trường Hà