Đèo Gia Bắc trên tuyến Phan Thiết đi Đà Lạt thông xe

Sau gần 5 ngày ách tắc, đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 kết nối Phan Thiết tới Đà Lạt đã cho xe chạy qua khi 20 điểm sạt lở được dọn dẹp đất đá, chiều 7/12.

Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, cho biết từ 17h, ôtô, xe máy và xe tải nhẹ được phép qua đèo nối khu vực Bình Thuận lên Lâm Đồng. Đơn vị thi công huy động 5 máy múc, hai xe xúc lật và nhiều xe ben để khai thông các điểm sạt lở, dọn cây rừng ngã chắn mặt đường.

Xe chạy qua điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, chiều 7/12. Ảnh: Hoài Thanh

Một số vị trí sạt lở lớn chỉ thông được một làn, vì vậy xe tải nặng, container và xe khách lớn được khuyến cáo hạn chế chạy qua.

Việc xử lý toàn bộ lượng đất đá tồn dư dự kiến mất ít nhất một tuần. Trong thời gian này, xã Sơn Điền phối hợp đơn vị quản lý phân luồng, đảm bảo an toàn cho phương tiện.

Đèo Gia Bắc nhiều lần sạt lở trong tháng 11. Đợt mưa lớn từ chiều 3 đến sáng 4/12 gây ra 20 điểm sạt, khoảng 21.000 m3 đất đá tràn xuống đường, khiến đèo tê liệt; 20 ôtô mắc kẹt đã được giải cứu.

Hiện cả ba đèo Mimosa, Gia Bắc và Prenn đã thông xe, đèo D'ran đang được khắc phục. Đồ Họa: Tâm Thảo

Mưa lũ những ngày qua cũng làm các đèo Mimosa, D’ran sạt lở, giao thông gián đoạn; hơn 6.000 nhà bị ngập, hàng chục tàu cá chìm.

Hoài Thanh - Trường Hà