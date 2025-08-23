Đêm nghệ thuật 'Thời cơ vàng' tái hiện bước chuyển mình của đất nước

Sự kiện diễn ra ở ba điểm cầu gồm Di tích Cột cờ Hà Nội, Ngọ Môn (Huế) và Bến Nhà Rồng (TP HCM), thu hút hàng nghìn khán giả. Trong gần hai tiếng, chương trình điểm lại nhiều cột mốc quan trọng, đậm nét nhất là cuộc Cách mạng Tháng Tám, sau đó là câu chuyện "kiên quyết đấu tranh" ở Hội nghị Geneve 1954, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, việc ký kết Hiệp định Paris năm 1972. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Chương mở đầu mang tên Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, lấy cảm hứng từ những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Học đánh cờ: "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ/ Kiên quyết không ngừng thế tấn công/ Lạc nước, hai xe đành bỏ phí/ Gặp thời, một tốt cũng thành công".
Bằng công nghệ mapping, lối diễn thực cảnh, êkíp dựng lên bối cảnh Việt Nam những năm 1940, khi quân đội Pháp ở Đông Dương đang yếu thế, quân Nhật tràn vào. Sau hàng loạt sự kiện dấy lên mâu thuẫn giữa Nhật - Pháp, quân dân ta tranh thủ thời cơ thành lập nhiều tổ chức cách mạng, phát lệnh khởi nghĩa ngày 13/8. Ảnh: Ngọc Thạnh
Trên sân khấu Ngọ Môn, các nghệ sĩ tái hiện không khí khởi nghĩa trên nền nhạc các ca khúc Phất cờ Nam tiến (nhạc sĩ Hoàng Văn Thái), Cùng nhau đi hồng binh (nhạc sĩ Đinh Nhu). Ảnh: Ngọc Thạnh
Ở Bến Nhà Rồng, hàng trăm nghệ sĩ dựng lại không khí "Cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng" của ngày 19/8. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Các nghệ sĩ tái hiện sức trai Phù Đổng trên nền nhạc rộn ràng của bài Lên đàng (nhạc sĩ Lưu Hữu Phước).
Sau phần biểu diễn, Đại tá tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tư Cang xuất hiện trong thước phim tư liệu, nhắc lại lời hiệu triệu của Thanh niên Tiền phong: "Các bạn chỉ có một đẳng cấp, đẳng cấp của thanh niên. Các bạn chỉ có một nhiệm vụ, nhiệm vụ của thanh niên. Các bạn chỉ có một mục đích, giải phóng dân tộc. Hỡi các bạn thanh niên, Thanh niên Tiền phong chờ các bạn". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Ca sĩ Mỹ Linh hát Hà Nội mùa thu. Ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thanh gợi nhớ về những ngày thu năm 1945: "Như bâng khuâng, nghe gió đưa/ Vang vọng giữa Ba Đình/ Lời Người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy, vẫn đây xanh trời mây". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm xuất hiện trên sân khấu ở Huế, đọc bài thơ Đất nước. Tác phẩm thuộc trường ca Mặt đường khát vọng được ông sáng tác năm 1971, tại chiến trường Bình Trị Thiên. Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử, con người Việt, qua đó khích lệ tinh thần đấu tranh bảo vệ đất nước trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
Niềm vui đất nước thống nhất trong tiết mục Mùa xuân trên TP HCM của nhạc sĩ Xuân Hồng.
Sau tiết mục, các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội diễn trích đoạn vở Tôi và chúng ta (tác giả Lưu Quang Vũ), nói về việc đổi mới sản xuất, xây dựng đất nước trong thời bình. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Trích đoạn kịch của Lưu Quang Vũ.
Chương trình còn có nhiều ca khúc nói về đất nước ở thời bình. Ca sĩ Hà Anh Tuấn hát Nhà tôi có treo một lá cờ (DTAP sáng tác), tri ân các thế hệ cha anh hy sinh vì độc lập. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Khi ca sĩ hát ở Hà Nội, tại Huế, các nghệ sĩ múa mặc áo dài đỏ, cầm đèn LED, xếp thành hình ngôi sao năm cánh. Ảnh: Ngọc Thạnh
Các em nhỏ ở TP HCM vẫy cờ, hòa theo giai điệu ca khúc. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - gửi lời nhắn nhủ đến thế hệ sau về thời cơ để đóng góp cho đất nước. Video: VTV
Chương trình kết thúc với ca khúc Cung đàn mùa xuân (nhạc sĩ Cao Việt Bách), nhóm Ngũ Cung thể hiện, mang thông điệp về một tương lai tươi sáng. Sân khấu ba điểm cầu rực rỡ trong màn pháo hoa kết thúc. Ảnh: Ngọc Thạnh
Chương trình Thời cơ vàng do Ban Tuyên giáo, Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Một số lãnh đạo tham gia sự kiện gồm: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Hà Thu