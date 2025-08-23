Đêm nghệ thuật 'Thời cơ vàng' tái hiện bước chuyển mình của đất nước

Chương mở đầu mang tên Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, lấy cảm hứng từ những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Học đánh cờ: "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ/ Kiên quyết không ngừng thế tấn công/ Lạc nước, hai xe đành bỏ phí/ Gặp thời, một tốt cũng thành công".

Bằng công nghệ mapping, lối diễn thực cảnh, êkíp dựng lên bối cảnh Việt Nam những năm 1940, khi quân đội Pháp ở Đông Dương đang yếu thế, quân Nhật tràn vào. Sau hàng loạt sự kiện dấy lên mâu thuẫn giữa Nhật - Pháp, quân dân ta tranh thủ thời cơ thành lập nhiều tổ chức cách mạng, phát lệnh khởi nghĩa ngày 13/8. Ảnh: Ngọc Thạnh