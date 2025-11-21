Đêm chạy lũ ở Nha Trang

Cách khu vực ngập lụt khoảng 3 km, tầng 2 chung cư nhà ở xã hội ở phường Nam Nha Trang, sảnh rộng khoảng 500 m2, là nơi trú tránh của hơn 200 người. Họ được hỗ trợ suất ăn, quần áo và thuốc men miễn phí, nhưng sau một ngày chạy lũ, hầu hết nằm la liệt, kiệt sức.
Đến khuya, các lối đi kín người và đồ đạc, nhiều người già và phụ nữ mang thai liên tục được đưa khỏi vùng ngập đến phòng sinh hoạt cộng đồng tạm nương náu.
Trong khi đó, bên ngoài trời vẫn mưa lớn, từ đầu giờ tối, hàng trăm người dân Nha Trang đến hai lều dã chiến do quân đội dựng tại nút giao Ngọc Hội, ghi thông tin thân nhân còn kẹt ở điểm ngập chờ lực lượng cứu hộ. Trong đêm, mưa tiếp tục, nhiều khu vực nước dâng cao hơn.
Lực lượng y tế hỗ trợ băng bó vết thương cho một người bị thương vừa rời khỏi điểm ngập.
Người dân dầm mưa chờ người thân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng ngập.
Mưa lớn kéo dài cùng với việc các hồ điều tiết xả nước khiến nhiều khu vực ở Khánh Hòa ngập nặng. Từ 16/11 đến nay, 54 xã, phường với 162 điểm bị ngập lụt. Lực lượng chức năng đã di dời 846 hộ với hơn 3.000 người đến nơi an toàn.
Các xe tải chở nhu yếu phẩm liên tục mang đến các điểm cứu trợ bị ngập sâu.
Các chiến sĩ tranh thủ ăn tối sau một ngày cứu hộ ở vùng ngập phường Nha Trang.
Trong 5 ngày mưa lũ vừa qua, Khánh Hòa huy động hơn 15.000 quân, công an, dân quân tự vệ cùng 227 phương tiện đã tham gia cứu hộ và sơ tán người dân bị cô lập.
Đến nửa đêm, nhiều chiến sĩ mặc áo mưa nằm ngủ trên tàu sau một ngày cứu hộ căng thẳng.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/11, từ Đà Nẵng đến phía bắc Khánh Hòa có mưa với lượng phổ biến 50-120 mm, một số nơi mưa cường suất lớn 150 mm trong 3 giờ. Sau đó, đêm 22 và ngày 23/11, mưa ở khu vực giảm với lượng mưa 30-60 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm. Từ 24/11 mưa sẽ giảm nhanh.
Thanh Tùng - Bùi Toàn
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.