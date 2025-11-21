Đêm chạy lũ ở Nha Trang

Tại chung cư, nhiều quần áo cũ được người dân mang đến cho những người chạy lũ.

Anh Hoài Minh, ở phường Tây Nha Trang, cho biết nhà anh trên đường Lương Định Của. Mọi năm khi hồ xả lũ, nước chỉ ngập trước hiên, nên anh chủ quan. Tối qua đi uống cà phê với bạn, trở về anh thấy nước đã dâng ngang phòng khách. "Giờ tôi chỉ còn đúng một bộ quần áo, may mắn được các đơn vị hỗ trợ", anh nói.