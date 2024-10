DeepBreath - ứng dụng giám sát, cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí

Ứng dụng tận dụng các mô hình Deep Learning và dữ liệu không gian địa lý để tính toán mức phơi nhiễm ô nhiễm không khí và đưa ra các khuyến nghị về sức khỏe.

Ô nhiễm không khí là vấn đề nghiêm trọng tại các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và TP HCM, nơi mức độ ô nhiễm thường xuyên vượt quá giới hạn an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị.

DeepBreath giúp giải quyết các rủi ro sức khỏe liên quan đến ô nhiễm không khí bằng cách cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe và giám sát chất lượng không khí được cá nhân hóa.

Bằng cách tính chỉ số phơi nhiễm ô nhiễm không khí cá nhân (IAPEI) bằng các mô hình học sâu và tích hợp dữ liệu định vị địa lý và thông tin sức khỏe cá nhân, ứng dụng cung cấp các khuyến nghị sức khỏe phù hợp. Điều này cho phép người dùng thực hiện các bước chủ động để giảm thiểu mức độ tiếp xúc với ô nhiễm có hại và duy trì sức khỏe tốt hơn.

Giao diện của DeepBreath. Ảnh: Aaron Hamann

Các tính năng chính và cách thức hoạt động

DeepBreath tính toán chỉ số phơi nhiễm ô nhiễm không khí cá nhân (IAPEI) dựa trên vị trí địa lý và rủi ro sức khỏe cá nhân của người dùng, như tình trạng hô hấp và thói quen lối sống. Sử dụng chỉ số này, ứng dụng cung cấp:

- Thông tin chi tiết và khuyến nghị về sức khỏe theo thời gian thực.

- Cảnh báo về mức độ ô nhiễm cao và các biện pháp bảo vệ được đề xuất.

- Lời khuyên về các tuyến đường hoặc hành động lành mạnh hơn để giảm thiểu phơi nhiễm.