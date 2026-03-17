Đề xuất nới trần tín dụng với dự án lớn tại Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước đề xuất các nhà băng được cấp tín dụng vượt giới hạn, tối đa 52% vốn tự có, để đáp ứng nhu cầu tài chính khi triển khai dự án trọng điểm tại Thủ đô.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến sửa đổi điều kiện, thủ tục cấp tín dụng vượt giới hạn. Theo đó, các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Hà Nội được nêu tại Nghị quyết 258 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, sẽ được xem xét cho vay vượt trần.

Cụ thể, hạn mức cho một khách hàng vay tối đa 38% vốn tự có của ngân hàng. Đối với nhóm khách hàng và người có liên quan, mức trần là 52%.

Đề xuất này cao hơn đáng kể so với quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng về giới hạn cấp tín dụng. Theo quy định, dư nợ tín dụng cho một khách hàng và nhóm liên quan bị khống chế theo tỷ lệ vốn tự có của ngân hàng. Năm nay, mức trần cho một khách hàng là 13% và tối đa 21% với một khách hàng cùng người có liên quan. Năm sau, tỷ lệ này lần lượt giảm còn 12% và 19%.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu vốn lớn để thực hiện các dự án quan trọng và cấp thiết, họ có thể đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn.

Giao dịch tiền mặt tại chi nhánh một ngân hàng tư nhân. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, Thủ tướng đã cho phép các nhà băng cấp tín dụng vượt giới hạn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia như Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4...

Nhà điều hành cho rằng cần có ngưỡng cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn với khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn triển khai dự án, đảm bảo an toàn hệ thống.

Tính đến cuối năm ngoái, vốn tự có của một số ngân hàng lớn như Vietcombank và VietinBank lần lượt đạt hơn 222.720 tỷ đồng và gần 229.180 tỷ đồng. Tính theo đề xuất, mức cấp tín dụng tối đa cho một khách hàng khoảng 87.000 tỷ đồng, và 119.000 tỷ với trường hợp khách hàng và người có liên quan.

Một số dự án trọng điểm của Hà Nội ước tính có tổng mức đầu tư khoảng 300.000 tỷ đồng và nhu cầu vay 85% (khoảng 255.000 tỷ đồng). Do đó, theo Ngân hàng Nhà nước, việc áp dụng mức trần như đề xuất cộng thêm cho vay hợp vốn giữa ngân hàng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tín dụng cho các dự án này.

Phương Đông