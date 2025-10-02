Đề xuất nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày

Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 kéo dài 9 ngày, từ 14/2 đến hết 22/2, gồm 5 ngày chính thức nối tiếp 4 ngày cuối tuần.

Theo đề xuất, dịp Tết Bính Ngọ công chức, người lao động sẽ nghỉ 5 ngày theo quy định (một ngày trước và bốn ngày sau Tết), cộng thêm hai ngày cuối tuần trước và sau, tổng cộng 9 ngày, từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Công chức, người lao động trở lại làm việc ngày 23/2, tức mùng 7 Tết.

Nếu được thông qua, đây là năm thứ hai liên tiếp kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày nhờ liền kề cuối tuần. Kỳ nghỉ dài sẽ tạo thuận lợi cho người dân bố trí đi lại, mua sắm và giảm tải giao thông cuối năm.

Làng đào Nhật Tân vào vụ Tết Ất Tỵ. Ảnh: Giang Huy

Ngoài Tết Nguyên đán, Bộ Nội vụ cũng đề xuất nghỉ Quốc khánh 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9/2026. Cụ thể, người lao động nghỉ ngày 2/9 và một ngày liền kề, đồng thời hoán đổi ngày làm việc 31/8 sang thứ bảy 22/8.

Các dịp nghỉ lễ khác trong năm 2026 giữ nguyên theo Bộ luật Lao động. Tết Dương lịch nghỉ một ngày 1/1. Tháng 4 có hai kỳ nghỉ liền nhau: Giỗ Tổ Hùng Vương trùng cuối tuần (26/4), người lao động nghỉ bù ngày 27/4, tổng cộng 3 ngày; sau đó nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày cuối tuần, từ thứ năm đến hết Chủ nhật, 30/4- 3/5.

Hiện Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ chính thức mỗi năm, ít hơn mức trung bình của các nước Đông Nam Á. Lịch nghỉ gồm: Tết Dương lịch một ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương một ngày, dịp 30/4 và 1/5 hai ngày, Quốc khánh hai ngày. Từ năm 2021, Quốc khánh được bổ sung thêm một ngày nghỉ, Chính phủ quyết định nghỉ 1/9 hoặc 3/9 tùy năm. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm ngày Tết cổ truyền và Quốc khánh của nước họ.

Hồng Chiêu