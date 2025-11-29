Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh từ 100 lên 500 triệu đồng một năm.

Đề xuất trên được Bộ Tài chính trình lãnh đạo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đồng thời, mức này cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Hiện, ngưỡng chịu thuế áp dụng với các hộ, cá nhân kinh doanh là 100 triệu đồng một năm, dự kiến nâng lên 200 triệu đồng từ năm sau. Như vậy, ngưỡng chịu thuế theo đề xuất của Bộ Tài chính sẽ gấp 5 lần mức đang áp dụng và 2,5 lần so với dự kiến nâng lên từ đầu năm sau.

Bộ Tài chính cho biết phương án này nhằm phù hợp thực tế, đảm bảo công bằng tương đối giữa việc thu thuế thu nhập cá nhân với các loại thu nhập khác, giữa cá nhân kinh doanh không phải nộp với phải nộp thuế.

Theo số liệu đến tháng 10/2025, cả nước có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên. Với ngưỡng chịu thuế này, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế (chiếm khoảng 90%).

Ngoài ngưỡng chịu thuế, Bộ Tài chính cũng đề xuất Chính phủ áp dụng cách tính thuế trên lợi nhuận (chênh lệch doanh thu và chi phí) với các hộ kinh doanh.

Cụ thể, hộ có doanh thu dưới 3 tỷ đồng một năm nếu xác định được chi phí đầu vào sẽ chịu thuế suất 15% trên phần lãi. Mức này tương ứng ưu đãi thuế suất thu nhập doanh nghiệp của công ty siêu nhỏ có doanh thu tương đương.

Trường hợp không xác định được chi phí, cá nhân và hộ kinh doanh tiếp tục nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện nay, mức 0,5-2% tùy ngành nghề. Tuy nhiên, họ sẽ được trừ đi khoản thu thuộc ngưỡng không chịu thuế, trước khi tính toán. Tức là, hộ kinh doanh sẽ không phải chịu thuế trên toàn bộ doanh thu từ đồng đầu tiên như hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, nếu áp dụng cách tính mới, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế.

"Nếu thu nhập ít thì nộp ít, thậm chí nếu không có thu nhập sẽ không phải nộp thuế. Vì vậy, mức doanh thu không phải nộp thuế sẽ không còn nhiều tác động đến hộ, cá nhân kinh doanh", Bộ Tài chính nêu.



Tính tới cuối 2024, cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ, cá nhân kinh doanh. Tổng thu ngân sách nhà nước năm ngoái từ nhóm hộ, cá nhân kinh doanh là khoảng 26.000 tỷ đồng. Nửa đầu năm nay, số thu này ước đạt trên 17.000 tỷ.

Phương Dung