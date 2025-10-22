Đề xuất làm 4 dự án điện xanh gần 1.500 MW ở Lâm Đồng

Tổng công ty Phát điện 1 (EVN Genco1) đề xuất đầu tư ba dự án điện mặt trời và một thủy điện tích năng, tổng công suất khoảng 1.460 MW, vốn gần 34.000 tỷ đồng.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và EVN Genco1 ngày 22/10, liên quan đến đề xuất đầu tư cụm dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Cụ thể, ba dự án điện mặt trời nổi gồm: hồ Đại Ninh (xã Ninh Gia) công suất 96 MW, vốn 1.607 tỷ đồng; hồ Hàm Thuận (xã La Dạ) công suất 100 MW, vốn 1.638 tỷ đồng; hồ Đa Mi (xã Đồng Kho) công suất 70 MW, vốn 1.149 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án thủy điện tích năng Đơn Dương (khu vực Đà Lạt – Đơn Dương) có công suất 1.200 MW, vốn đầu tư 29.567 tỷ đồng.

EVNGenco1 đề xuất làm dự án Điện mặt trời nổi 100MW trên hồ Hàm Thuận, xã La Dạ. Ảnh: Việt Quốc

Khi hoàn thành, các dự án sẽ hình thành cụm năng lượng xanh quy mô gần 1.500 MW, bổ sung nguồn điện sạch, bảo đảm an ninh năng lượng và tận dụng hiệu quả mặt nước hồ thủy điện hiện hữu.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, đây là các dự án có quy mô lớn, phù hợp định hướng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh, song hồ sơ cần được bổ sung, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, báo cáo tác động môi trường, tuyến đường dây đấu nối và cam kết tín dụng để đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, rà soát kỹ vị trí, hướng tuyến để tránh ảnh hưởng đến đất quốc phòng và rừng đặc dụng, đồng thời hoàn thiện phương án đầu tư đảm bảo khả thi, đồng thuận ngay từ đầu.

Hiện Lâm Đồng có 110 dự án nguồn điện đang hoạt động với tổng công suất hơn 9.080 MW, trong đó 97 dự án năng lượng tái tạo chiếm gần 3.900 MW.

Khải Nguyên