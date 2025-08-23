Đề xuất hỗ trợ 100% giá trị xe khi người Cần Giờ chuyển từ xăng sang điện

Địa phương kiến nghị hỗ trợ 100% giá trị xe mới khi người dân Cần Giờ, đặc biệt hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng sinh kế khi chuyển đổi từ phương tiện xăng sang điện.

Đề xuất được ông Hồ Văn Bình, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ, nêu tại hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chương trình hành động vì một Cần Giờ xanh do Viện Nghiên cứu phát triển thành phố tổ chức, chiều 22/8.

Đầu tháng 6, TP HCM ban hành chương trình hành động "Vì một Cần Giờ xanh". Mục tiêu trong 5 năm tới, Cần Giờ trở thành địa phương kiểu mẫu của một đô thị xanh và Netzero, hình mẫu phát triển kinh tế biển xanh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ Hồ Văn Bình phát biểu tại hội nghị, chiều 22/8. Ảnh: An Phương

Cần Giờ sẽ được đầu tư năng lượng sạch, trồng thêm rừng, chuyển đổi 100% xe xăng sang điện, phương tiện giao thông công cộng sử dụng nhiên liệu sạch, hạn chế sử dụng túi nilon... Đây là khu vực được lựa chọn thực hiện vùng phát thải thấp của thành phố. Địa bàn Cần Giờ có hơn 70.000 dân, khoảng 33.000 xe máy và gần 1.000 ôtô.

Theo ông Bình, toàn địa bàn không còn hộ nghèo nhưng hộ cận nghèo chiếm hơn 22%, trong đó nhiều người dân bị ảnh hưởng sinh kế, bị tác động khi dự án khu đô thị lấn biển triển khai do mất nguồn sản xuất.

"Cần có các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề song song với việc hỗ trợ chuyển đổi phương tiện để người dân không phải gánh thêm gánh nặng tài chính khi mua xe mới", ông Bình nói, thêm rằng mức hỗ trợ là 100% giá trị xe. Ngoài ngân sách, doanh nghiệp thực hiện dự án khu đô thị lấn biển, tham gia dự án chuyển đổi xanh cùng chia sẻ.

Khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, từ ngày 1/7, huyện Cần Giờ được chia thành 4 xã gồm Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An, và Cần Giờ. Tại hội thảo, lãnh đạo các xã cho rằng các chính sách được thực hiện đồng nhất cho toàn bộ người dân các xã, đặc biệt tập trung vào hộ cận nghèo, không chỉ nhóm ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị lấn biển.

Tại hội thảo, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết đã đề xuất các chính sách hỗ trợ người dân TP HCM bao gồm cả khu vực Cần Giờ khi mua và chuyển đổi sang xe điện. Cụ thể, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho xe máy điện VinFast dành cho khách hàng có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TP HCM từ ngày 1/8-31/10 năm nay.

Doanh nghiệp sẽ giảm 3% lãi suất vay mua ôtô điện trong 3 năm; giảm 10% giá trị xe và giảm 10% lãi suất vay trong 3 năm đối với xe máy điện; miễn phí pin sạc tại các trạm sạc công cộng V-Green và hỗ trợ phần phí trước bạ người mua xe phải trả.

Đường Rừng Sác nối trung tâm TP HCM với Cần Giờ, tháng 12/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở Xây dựng TP HCM cho biết các chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh bao gồm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải đầu tư phương tiện giao thông công cộng sử dụng nhiên liệu sạch, hỗ trợ lãi suất cho nhà đầu tư trạm sạc điện, cá nhân chuyển đổi xe máy xăng sang điện... Chính sách dự kiến trình HĐND thành phố vào kỳ họp tháng 9 tới.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, đại diện Sở Công Thương TP HCM, cho rằng lưới điện Cần Giờ hiện nay cuối nguồn của hệ thống điện lực thành phố. Lưới điện càng cuối nguồn điện càng yếu trong khi địa phương này đang phát triển nhiều dự án như khu đô thị lấn biển, cảng trung chuyển quốc tế... nhu cầu sử dụng điện rất lớn.

Trong khi đó, điện gió ngoài khơi Cần Giờ chưa được đưa vào Quy hoạch điện VIII. Do đó, khi thực hiện chuyển đổi xanh, địa phương khuyến khích lắp điện mặt trời áp mái để đảm bảo nguồn điện cho gia đình và thêm nguồn điện dự phòng nối từ Vũng Tàu sang.

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km về phía Đông Nam, có diện tích tự nhiên 70.445 ha. Diện tích rừng ngập mặn, phòng hộ gần 35.000 ha. Vùng đất ngập nước Cần Giờ gắn liền với hệ sinh thái rừng ngập mặn phục hồi sau chiến tranh và được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam.

Theo quy hoạch TP HCM giai đoạn 2021-2030, Cần Giờ sẽ trở thành đô thị sinh thái, bảo tồn khu dự trữ sinh quyển, tập trung phát triển kinh tế biển, đặc biệt là cảng trung chuyển và khu thương mại tự do; vận tải logistics, du lịch, đô thị sinh thái biển và năng lượng tái tạo.

Lê Tuyết