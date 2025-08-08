Đề xuất hạn chế xe xăng dầu vào trung tâm TP HCM từ năm 2026

Đơn vị tư vấn đề xuất TP HCM thí điểm vùng phát thải thấp ở khu trung tâm, Cần Giờ, dần hạn chế xe không đạt chuẩn, lộ trình từ 2026 đến 2032 trước khi mở rộng.

Thông tin được liên danh tư vấn đưa ra tại buổi làm việc với Sở Xây dựng TP HCM ngày 8/8, khi trình bày đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông. Đây là một trong các nội dung thuộc chương trình chuyển đổi xanh đang được thành phố xây dựng.

Theo đơn vị tư vấn, giao thông đường bộ là nguồn phát thải lớn nhất, đặc biệt ở khu trung tâm có mật đ ộ phương tiện và mức ô nhiễm cao. Do đó, nơi này được đề xuất làm vùng thí điểm LEZ, hạn chế xe xăng không đạt tiêu chuẩn khí thải. Cần Giờ cũng nằm trong diện thí điểm nhằm bảo vệ khu dự trữ sinh quyển và phát triển mô hình du lịch bền vững.

Khu vực trung tâm thành phố được đề xuất làm vùng LEZ. Ảnh: Liên danh tư vấn

Giai đoạn chuẩn bị được đề xuất hoàn tất trong năm 2025, bao gồm ban hành khung pháp lý. Từ đầu 2026, thành phố sẽ thí điểm LEZ, bước đầu kiểm soát xe công nghệ và xe thương mại chưa đạt chuẩn. Đến năm 2027, xe máy phải kiểm định khí thải, bị hạn chế vào khu vực thí điểm nếu không đạt yêu cầu. Cuối năm 2028, toàn bộ xe máy công nghệ sẽ chuyển sang điện và từ tháng 12/2029, xe máy chạy xăng sẽ không được phép tham gia dịch vụ gọi xe công nghệ.

Từ 2030, vùng phát thải thấp sẽ áp dụng với toàn bộ xe cá nhân ở khu trung tâm. Sau năm 2032, thành phố sẽ đánh giá và cân nhắc mở rộng LEZ ra khu vực Vành đai 1 (gồm các tuyến: Phạm Văn Đồng - vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Ngã tư Bảy Hiền - Hương Lộ 2 - Nguyễn Văn Linh...).

Để kiểm soát phương tiện ra vào, đề án đề xuất lắp camera nhận diện biển số, đối chiếu với dữ liệu đăng kiểm nhằm xác định mức khí thải. Xe không đạt chuẩn khi vào vùng LEZ sẽ bị xử phạt.

Theo đại diện đơn vị tư vấn, triển khai LEZ cần hệ sinh thái đồng bộ gồm: lựa chọn thay thế cho người dân, hạ tầng trạm sạc, chính sách tài chính và giải pháp chuyển đổi công bằng. Nhóm người thu nhập thấp, phụ thuộc vào xe cũ sẽ được hỗ trợ để đảm bảo sinh kế sau khi chuyển đổi.

Giao thông công cộng tiếp tục là trọng tâm, với các kế hoạch mở rộng tuyến buýt điện, phát triển xe đạp công cộng, hành lang xanh cho người đi bộ, xe đạp. Trạm sạc điện sẽ được ưu tiên tại bãi đỗ, trung tâm thương mại, trục giao thông chính.

Đại diện tư vấn đánh giá chi phí ban đầu là thách thức lớn, đặc biệt với các nhóm cá nhân, doanh nghiệp vận tải và nhà đầu tư. Do đó, đề án đề xuất các gói hỗ trợ phù hợp theo từng đối tượng.

Kẹt xe ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, tháng 5/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Bùi Hòa An cho biết đề án là một phần trong chiến lược quốc gia về giảm phát thải. Thành phố đang tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo chính sách hỗ trợ không ảnh hưởng sinh kế người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp.

Ông An cũng cho biết khu trung tâm được chọn thí điểm vì quá tải hạ tầng và ô nhiễm cao. Riêng Cần Giờ được ưu tiên bảo vệ môi trường sinh thái, không để ô nhiễm rồi mới xử lý. Côn Đảo cũng đang được nghiên cứu áp dụng chuyển đổi tương tự.

Ngoài kiểm soát khí thải, thành phố sẽ đầu tư hạ tầng đồng bộ theo lộ trình. Bộ tiêu chuẩn trạm sạc, yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy và tính tương thích với nhiều dòng xe đang được xây dựng. Mô hình đổi pin và xử lý pin cũng đang được nghiên cứu.

Hiện Sở Xây dựng tiếp tục lấy ý kiến các bên để hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai.

Giang Anh

Giang Anh