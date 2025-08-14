Đề xuất cán bộ ở xa sau sáp nhập tỉnh được thuê nhà công vụ

Bộ Xây dựng đang lấy kiến các địa phương về chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Thông tin được Bộ Xây dựng nêu tại công văn trả lời cử tri tỉnh Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang) về chính sách hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công chức, người lao động bị tác động do sáp nhập tỉnh, xã.

Trước đó, cử tri Tuyên Quang đề nghị có chính sách để các địa phương rà soát, sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc hiện có nhằm hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công chức, người lao động phải di chuyển đến tỉnh, xã mới làm việc.

"Việc này giải quyết khó khăn cho đội ngũ cán bộ, giảm áp lực về sức nóng ảo của giá bất động sản và hạn chế phá vỡ quy hoạch", cử tri tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Trong văn bản phản hồi, Bộ Xây dựng cho biết đầu tháng 5 đã có văn bản đề nghị các địa phương báo cáo nhu cầu nhà công vụ và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách nhà công vụ phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ đã nghiên cứu chính sách mở rộng diện thuê nhà công vụ, và dự kiến trình cấp có thẩm quyền ban hành. Chính sách này trước đó đã được Thủ tướng giao Bộ nghiên cứu, và thời hạn trình ngày 15/9.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh thuộc diện sắp xếp mà chưa có nhà ở hoặc đã có nhưng cách xa địa điểm làm việc, sẽ được bố trí cho thuê nhà công vụ. UBND cấp tỉnh quy định chi tiết trường hợp có nhà thuộc sở hữu nhưng xa nơi làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ.

Theo Luật Nhà ở hiện hành, đối tượng được thuê nhà công vụ gồm cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong thời gian đảm nhận chức vụ hoặc cán bộ, công chức thuộc cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được điều động, luân chuyển, biệt phái từ trung ương về địa phương, hay từ địa phương này sang địa phương khác...

Một khu nhà công vụ ở trung tâm Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Cũng theo Bộ Xây dựng, người làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị... chịu tác động bởi sắp xếp lại đơn vị hành chính cũng được thuê nhà ở xã hội, theo Nghị quyết 201 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà xã hội và Nghị quyết 192.

Về việc rà soát sử dụng quỹ đất, trụ sở, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương lựa chọn, bố trí trụ sở làm việc khi sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền hai cấp, ban hành ngày 14/6.

Theo ghi nhận của VnExpress, thời gian qua, nhiều công chức ở địa phương sáp nhập, cách xa nơi cơ quan cũ từ 60 km trở lên, phải góp tiền thuê phòng trọ, thuê ôtô đi làm. Đơn cử, tại Cần Thơ, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức ở Sóc Trăng, Hậu Giang cũ tự túc chỗ ở, đi lại tới nơi làm việc tại trung tâm thành phố mới. Một số tỉnh, thành phố đã chủ động hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức từ nguồn ngân sách địa phương như Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Cà Mau...

Ngọc Diễm