Đề xuất cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập 17% trên lãi

Bộ Tài chính đề xuất cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập xác định trên chênh lệch doanh thu và chi phí, với mức thuế suất 17%.

Hiện, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng mỗi năm phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, gia công, hoa hồng, cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế. Trường hợp không xác định được doanh thu, cơ quan thuế sẽ ấn định theo quy định.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, theo chủ trương bỏ hình thức thuế khoán, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung cách tính thuế dựa trên thu nhập thay vì doanh thu. Theo đó, cá nhân cư trú có doanh thu năm trên mức quy định của Chính phủ có mức thuế phải nộp được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với tỷ lệ 17%.

Thu nhập tính thuế được hiểu là doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Cách tính này tương tự quy định trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đang áp dụng thuế suất 17% cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có doanh thu từ trên 3-50 tỷ đồng mỗi năm.

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới ngưỡng phải nộp thuế, phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành vẫn được giữ nguyên.

Cả nước hiện có khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh, góp hơn 24% vào GDP và được đánh giá là "xương sống" trong nhiều ngành, lĩnh vực, từ công-nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ. Năm ngoái, số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 25.953 tỷ đồng, bằng 120% so với năm 2023.

Ngoài cách tính, Bộ Tài chính cũng đề xuất áp thuế suất 5% với một số khoản thu nhập từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số.

Theo Luật số 71/2014, khoản thu nhập này của cá nhân đang chịu mức tính 1% như một số khoản thu nhập khác. Tuy nhiên, theo nhà điều hành, đây là những khoản thu nhập có tính chất đặc thù. Do đó, Luật cần quy định mức thuế suất phù hợp để đảm bảo bình đẳng, thống nhất, đồng thời phát huy được vai trò điều tiết, phân phối lại của chính sách.

