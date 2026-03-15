Đề xuất bán hàng trên sàn không phải lập hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính đề xuất hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng qua sàn không phải lập hóa đơn điện tử nếu sàn đã khấu trừ, nộp thuế thay theo từng giao dịch.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử, trong đó đề xuất một số trường hợp không phải lập hóa đơn điện tử.

Theo dự thảo, hộ, cá nhân kinh doanh không phải sử dụng hóa đơn điện tử khi không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời, cơ quan này đề xuất người bán qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, nếu chủ sàn đã khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo từng giao dịch, cũng không phải lập hóa đơn điện tử. Trường hợp người mua yêu cầu, chủ sàn phải lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng.

Dự thảo cũng đề xuất không áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số.

Hóa đơn được xuất tại một điểm bán lẻ. Ảnh: Phương Dung

Đại lý bảo hiểm hoặc cá nhân hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp bảo hiểm có thể được hưởng cơ chế tương tự, khi doanh nghiệp đã khấu trừ thuế. Việc lập hóa đơn chỉ thực hiện khi người mua yêu cầu.

Một số giao dịch tài chính đặc thù cũng được đề xuất không phải lập hóa đơn điện tử. Chẳng hạn, các khoản thu từ hoạt động tái bảo hiểm như nhượng tái bảo hiểm, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, giao dịch tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán, phát hành chứng khoán sơ cấp, giấy tờ có giá, bán nợ, giao dịch ngoại tệ và sản phẩm phái sinh.

Dự thảo dẫn chiếu các trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 181/2025, như tiêu dùng nội bộ, điều chuyển tài sản trong doanh nghiệp hoặc các hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, việc quy định rõ các trường hợp không phải lập hóa đơn điện tử nhằm bảo đảm thống nhất với pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Quy định này cũng giúp tránh phát sinh nghĩa vụ lập hóa đơn với các giao dịch không cần thiết, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Bên cạnh đó, dự thảo cho phép lập hóa đơn điện tử tổng hợp cuối ngày trong một số trường hợp bán hàng, dịch vụ cho cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn. Cơ chế này áp dụng với các lĩnh vực có hệ thống phần mềm quản lý giao dịch chi tiết như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, chuyển tiền qua ví điện tử, trông giữ xe, chiếu phim hoặc bưu chính, vận chuyển cho sàn.

Một số loại hình vận tải công cộng như tàu điện, xe buýt và taxi có phần mềm tính tiền cũng được phép lập hóa đơn tổng cuối ngày nếu hệ thống quản lý có đầy đủ thông tin chuyến đi, giá cước. Tương tự, các cơ sở giáo dục có phần mềm quản lý học phí và lưu trữ phiếu thu điện tử có thể tổng hợp lập hóa đơn cuối ngày nếu người học không yêu cầu hóa đơn riêng.

Dự thảo còn đề xuất với hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng một năm trở xuống, các giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ dưới 50.000 đồng mỗi lần có thể tổng hợp để lập hóa đơn điện tử theo ngày.

Người bán chịu trách nhiệm về tính chính xác, lưu trữ và cung cấp bảng tổng hợp chi tiết khi cơ quan nhà nước có yêu cầu. Trường hợp người mua yêu cầu hóa đơn, đơn vị phải lập hóa đơn giao cho người mua.

Phương Dung