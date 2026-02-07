Đề nghị tăng đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với nhân dân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp pháp.

Sáng 7/2, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày chuyên đề Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Theo bà, qua các kỳ đại hội và 40 năm đổi mới, quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được thể hiện sâu sắc, toàn diện. Đại hội XIV tiếp tục khẳng định rõ vai trò, sức mạnh của nhân dân, đồng thời đề ra các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ nhằm khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực này phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhanh và khó lường, cùng tác động của toàn cầu hóa, thông tin đa chiều và mạng xã hội, việc củng cố, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc được xác định là vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò trung tâm, vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết quan điểm "Dân là gốc" được hiểu là mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu.

Để bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, các cơ quan cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả quyền làm chủ, thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Bà cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả phương châm này, đồng thời tăng cường công tác dân vận, thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

"Cần tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp pháp", bà nói, cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên đang công tác cần thực hiện nghiêm trách nhiệm giữ mối liên hệ thường xuyên với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Giang Huy

Văn kiện Đại hội XIV cũng đặt ra nhiệm vụ thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng khối liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội và mỗi người dân trong tiếp cận cơ hội và thụ hưởng thành quả phát triển.

Theo định hướng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Giai cấp công nhân Việt Nam cần phát triển hiện đại, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; giai cấp nông dân phát triển văn minh, toàn diện, phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cần được xây dựng vững mạnh, có chất lượng cao, giàu lòng yêu nước và trách nhiệm công dân. Phụ nữ Việt Nam thời đại mới tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng, trí tuệ và tinh thần làm chủ, tích cực xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Đối với đội ngũ doanh nhân, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là phát triển lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến và thượng tôn pháp luật. Khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 940.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 82% lực lượng lao động, được xác định là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các nhiệm vụ khác gồm tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến; phát huy vai trò của cựu chiến binh, cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị có chính sách phát huy trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm của người cao tuổi; bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh; thúc đẩy ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng của người dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, gắn bó với quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập và đóng góp tích cực cho đất nước.

Sơn Hà