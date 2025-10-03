Đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù gỡ vướng cho dự án sai phạm ở Nha Trang

Khánh HòaThanh tra tỉnh chỉ ra hàng loạt sai phạm tại nhiều dự án lớn ở Nha Trang và đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa kết luận thanh tra chuyên đề với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp. Theo đó, nhiều dự án lớn trên địa bàn có vi phạm liên quan đến đầu tư, quản lý đất đai và đấu giá quyền sử dụng đất.

Các dự án vi phạm gồm: Chợ Đầm Nha Trang (giai đoạn 1), UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây mới Khu trung tâm thương mại Chợ Đầm không đúng quy định tại Nghị định số 2/2003 của Chính phủ.

Vị trí, ngành hàng cho tiểu thương không theo phương án được duyệt; các hạng mục quảng trường, vườn hoa, sân bãi đến nay vẫn chưa triển khai.

Ngoài ra, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án trên cho Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang nhưng không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, vi phạm Điều 54 Luật Đầu tư 2005.

Dự án Chợ Đầm Nha Trang được thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm. Ảnh: Bùi Thảo

Dự án Khách sạn The Art Nest Hotel, UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong và Công ty TNHH Forio Nha Trang thuê đất với mục đích kinh doanh dịch vụ.

Trong khi đó, khu đất thực hiện dự án số 7 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang cũ (nay là phường Nha Trang) được quy hoạch là đất xây dựng công trình sự nghiệp nên thời điểm cho thuê là sai phạm theo Luật Đất đai 2003 và 2013.

Tỉnh còn xác định thời điểm tính tiền thuê đất không đúng quy định; cho thuê đất, bán tài sản trên đất nhưng không thông qua đấu giá, trái với Quyết định số 9/2007 của Thủ tướng.

Dự án Trụ Anten và Trụ sở làm việc Đài PT-TH Khánh Hòa nằm ở hai phường Tây và Nam Nha Trang được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Thanh tra chỉ ra cơ sở cũ tại khu đất ở 70 Trần Phú đã được dùng để thanh toán hợp đồng BT dự án trên không đúng với quy định, chỉ đạo của Thủ tướng và các quyết định liên quan tại thời điểm ký kết hợp đồng thời điểm năm 2013-2014.

Việc UBND tỉnh giao đất xây trụ sở làm việc Đài PT-TH Khánh Hòa (nay là Báo Khánh Hòa) cũng chưa phù hợp quy hoạch, không nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Nha Trang.

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái Làng Tre, tỉnh cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt An thuê hơn 63.800 m2 đất. Trong đó, có gần 54.000 m2 do UBND xã Vĩnh Ngọc cũ (nay là phường Tây Nha Trang) quản lý nhưng không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Luật Đất đai 2013.

Còn dự án Sao Mai Anh Resort là một phần của Dự án Khu dịch vụ du lịch và thể thao Hồ Tiên nằm ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh cho chủ đầu tư Công ty TNHH Sao Mai Anh thuê bổ sung hơn 3.500 m2 đất thực hiện dự án mà không đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Luật Đất đai 2013

Thanh tra cũng phát hiện dự án Công viên Phù Đổng và Khu giải trí - dịch vụ E-Land Four Seasons ở phường Nha Trang, việc tỉnh giao đất, cho thuê đất đều không qua đấu giá quyền sử dụng đất vào thời điểm hơn 10 năm trước là vi phạm Luật Đất đai 2003 và 2013.

Theo cơ quan thanh tra, những vi phạm trên phần lớn do lỗi của cơ quan quản lý Nhà nước, hoặc lỗi từ cả phía nhà đầu tư. Nguyên nhân xảy ra vi phạm vì thời điểm trước gặp nhiều khó khăn trong thu hút, kêu gọi và huy động vốn đầu tư để làm các dự án phát triển hạ tầng giao thông, thương mại – dịch vụ - du lịch nên lãnh đạo tỉnh đã "chủ quan, nóng vội" triển khai nhanh để thúc đẩy phát triển kinh tế.

"Thời điểm sai phạm, nội dung nhiều quy định chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, còn chồng chéo nhưng chậm được hướng dẫn về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định pháp luật về đấu thầu", kết luận thanh tra nêu.

Để tháo gỡ khó khăn, với nhóm dự án không đấu thầu, không đấu giá quyền sử dụng đất trên, thanh tra tỉnh kiến nghị Ban Chỉ đạo 751, Thủ tướng báo cáo cấp thẩm quyền xem xét cho phép áp dụng cơ chế đặc thù tương tự Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội.

Qua đó, các dự án tiếp tục được sử dụng đất, đồng thời xác định lại giá đất để thu nộp ngân sách, đảm bảo không thất thoát tài sản công.

Riêng với dự án Trụ Anten và Trụ sở Đài PT-TH Khánh Hòa, cơ quan thanh tra đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành tham mưu, thực hiện việc giao đất cho nhà đầu tư. Trong đó, xác định giá đất cụ thể khu đất 70 Trần Phú (dự kiến thanh toán công trình BT) theo quy định pháp luật và nghị quyết tháo gỡ của Chính phủ.

Bùi Toàn