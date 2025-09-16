Đấu giá dự án sinh thái gần 3.600 tỷ đồng ở Hội An để ngân hàng thu hồi nợ

Đà NẵngKhu du lịch sinh thái Cồn Bắp (Hoian d’Or), cách phố cổ Hội An chỉ 800 m, bị bán đấu giá để ngân hàng thu hồi nợ.

Giữa tháng 9, Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên thông báo bán đấu giá lần hai dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (phường Hội An, TP Đà Nẵng), thuộc tài sản của Ngân hàng TMCP Nam Á. Mức khởi điểm đấu giá dự án này hơn 3.581 tỷ đồng.

Tài sản đấu giá là toàn bộ các quyền và lợi ích được hưởng, gồm quyền sử dụng đất; phát triển, khai thác dự án và các quyền khác phát sinh từ dự án.

Khách hàng muốn tham gia phải đặt trước hơn 179 tỷ đồng (5% giá khởi điểm), bước giá tối thiểu 500 triệu đồng. Hồ sơ nhận đến 25/9. Phiên đấu giá diễn ra ngày 30/9 tại số 30 Nguyễn Tất Thành, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Một góc dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (Hoian d’Or). Ảnh: Nguyễn Đông

Dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (tên thương mại là Hoian d’Or) tọa lạc tại phường Hội An, TP Đà Nẵng, trước đây thuộc phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Dự án này do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần BCG Land là đơn vị phát triển.

Năm 2010, UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp phép cho doanh nghiệp thuê đất để triển khai dự án. Đến tháng 4/2021, Hoian d’Or được khởi công xây dựng trên diện tích khoảng 27,5 ha.

Dự án có ba mặt giáp sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chỉ 800 m, với tổng mức đầu tư gần 3.959 tỷ đồng. Ba phân khu của dự án này gồm phố (shophouse sầm uất), làng (nghỉ dưỡng) và vườn (nông nghiệp sinh thái). Nội khu có nhiều tiện ích lấy cảm hứng từ văn hóa Hội An như quảng trường Cộng hưởng, bến du thuyền, bảo tàng Trịnh Công Sơn...

Giai đoạn 1 của dự án có 202 căn shophouse diện tích từ 70-120 m2, đã hoàn thiện và được bàn giao cho khách hàng vào tháng 9/2022. Từ đó đến nay, giai đoạn 2 của dự án gặp phải tình trạng đình trệ kéo dài, dẫn đến nhiều hạng mục còn dang dở và một số công trình đã xuống cấp, hư hỏng.

Do đối tác vay vốn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, Ngân hàng TMCP Nam Á đã thu giữ toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ dự án để xử lý, thu hồi nợ.

Nguyễn Đông