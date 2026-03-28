Dấu ấn của chiến dịch 'Trao dấu yêu - Giữ sức khỏe'

Khởi động từ tháng 5/2025, chiến dịch "Trao dấu yêu - Giữ sức khỏe" đã chạm tới hàng triệu người, giúp họ quan tâm sức khỏe chính mình lẫn người thân hơn.

Trao dấu yêu - Giữ sức khỏe là một trong những chiến dịch truyền cảm hứng của GSK Việt Nam, nhằm lan tỏa thông điệp: "Món quà quý giá nhất là sức khỏe, được vun đắp bằng những hành động yêu thương thường ngày".

Dự án được khởi nguồn từ thực tế nhiều người vẫn chưa quan tâm đúng mức sức khỏe. Ở Việt Nam, đa số mọi người chỉ đi khám khi bệnh đã xuất hiện, thay vì chủ động phòng ngừa. Tuy nhiên, chăm sóc bản thân không chỉ là trách nhiệm với chính mình, mà còn là cách thể hiện tình yêu gia đình, không biến mình thành mối lo của người thân.

Từ ngày đầu triển khai, chiến dịch Trao dấu yêu - Giữ sức khỏe xác định mục tiêu quan trọng: khuyến khích mỗi người quan tâm sức khỏe của mình lẫn người thân hơn nữa, từ đó nâng cao ý thức dự phòng chủ động và giảm gánh nặng bệnh tật. Trong đó, chủng ngừa là một trong những giải pháp chống lại bệnh tật, vui sống bên người thân. Qua cách tiếp cận gần gũi, GSK Việt Nam mong kết nối, truyền cảm hứng, khơi hành động thiết thực cho cộng đồng.

Hơn 9 tháng qua, chiến dịch thu hút sự chú ý của công chúng lẫn truyền thông. Nội dung sáng tạo như MV Dấu yêu với giai điệu tươi vui, mộc mạc, thông điệp ý nghĩa tiếp cận hàng triệu người dùng, mở rộng độ phủ đến nhiều nhóm khác nhau.

Anh Tân Thanh (Cần Thơ) đánh giá cao những nội dung từ dự án. Anh cho rằng món quà báo hiếu giá trị nhất không phải tiền bạc, mà là bảo vệ sức khỏe cho cha mẹ.

"MV Dấu yêu ‘đánh thức’ sự quan tâm trong tôi, từ những chi tiết nhỏ nhất. Với tôi, đồng hành, bảo vệ sức khỏe cha mẹ là cách thể hiện tình yêu thiết thực, trách nhiệm nhất lúc này", anh Thanh nói.

Đồng quan điểm trên, sinh viên Thu Dương (TP HCM) cho biết dù còn đi học, cô vẫn luôn muốn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ba mẹ bằng cách tìm hiểu kiến thức y tế, nhắc nhở họ phòng ngừa bệnh tật từ sớm.

"Theo dõi chiến dịch, mình nhận ra yêu thương không cần phải là điều gì quá lớn lao mà bắt đầu từ việc chăm sóc người thân. Sức khỏe gia đình là động lực lớn nhất để mình nỗ lực trưởng thành và trở thành điểm tựa vững chắc hơn", Dương cho hay.

Với GSK Việt Nam, Trao dấu yêu - Giữ sức khỏe không chỉ là chiến dịch truyền thông mà còn thể hiện mong muốn truyền cảm hứng để mỗi người trân trọng tình yêu thương từ những điều giản dị nhất, đồng thời là lời cam kết cho sự đồng hành mỗi người Việt trên hành trình giữ sức khỏe, hướng đến cuộc sống vui khỏe từng ngày.

Lan Anh

* Tên khán giả được thay đổi