Data For Life thu hút sinh viên, doanh nghiệp công nghệ

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, dự án dự thi đều của sinh viên các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ thông tin trên cả nước.

Gửi bài thi trực tuyến tại đây

Cuộc thi "Dữ liệu với cuộc sống - Data For Life 2024" khởi động từ ngày 10/7. Sau hơn một tháng phát động, ban tổ chức cho biết đã nhận được nhiều hồ sơ dự thi đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đối tượng dự thi cũng đa dạng, trong đó nhiều nhất là sinh viên các trường đại học công nghệ, doanh nghiệp công nghệ trẻ.

Mentor Hoàng Dũng, C06 Bộ Công an (áo xanh) chia sẻ các thông tin về nghiệp vụ, dữ liệu cần thu thập giúp cho ứng dụng TrafficMate dự báo tình trạng tắc đường của đội 95LAB mang lại hiệu quả tối ưu, từ đó giảm thiệt hại kinh tế vì tắc nghẽn giao thông; tiết kiệm chi phí; mở rộng thị trường tại cuộc thi Data For Life 2023. Ảnh: Ban tổ chức

Năm nay, các ý tưởng, sản phẩm cũng phong phú, nhiều ý tưởng mới, thể hiện tinh thần số hóa nền kinh tế, xã hội. Một số ý tưởng nổi bật như: sổ tay công an số; áp dụng trí tuệ nhân tạo trong hồi sinh hình ảnh sống, giọng nói các liệt sĩ quân đội, người thân quá cố; áp dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát 15 hành vi vi phạm trật tự đảm bảo an ninh thành phố; bảng điều khiển dữ liệu dân số (Population Data Dashboard); giải pháp văn phòng số; nâng cao tình hình an sinh xã hội ở địa phương - thông qua giải pháp công nghệ...

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, vòng gửi hồ sơ sẽ khép lại trước ngày 31/8. Điểm hấp dẫn của cuộc thi năm nay là quy mô mở rộng phạm vi quốc tế. Đặc biệt, tổng giá trị giải thưởng tăng lên tới 390 triệu đồng; các ý tưởng đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được ban tổ chức hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm.

Năm 2023, cuộc thi đã thu hút gần 200 đội thi tham gia với đa dạng đối tượng từ sinh viên, giáo viên đến doanh nghiệp, bộ ban ngành đều chung tay đóng góp ý tưởng; không ít hồ sơ đến từ các đơn vị nước ngoài. Có hồ sơ mới dừng ở ý tưởng, nhưng cũng có nhiều giải pháp tương đối hoàn thiện.

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an phối hợp với Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội và Báo VnExpress tổ chức.

Mục tiêu của cuộc thi là thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ đồng hành cùng Bộ Công an và Chính phủ để phát huy tính sáng tạo, hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực. Các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội, và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cuộc thi sẽ trải qua ba vòng, gồm sơ loại (30 đội), chung khảo (10 đội), từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Các đội sẽ nộp bài thi trực tuyến từ ngày 10/7 đến trước ngày 31/8 với bản mô tả ý tưởng, sản phẩm thể hiện lý do ra đời, cách thức vận hành, điểm nổi bật, kết quả đạt được khi ứng dụng vào thực tế.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 26/11. Tổng giá trị giải thưởng dự kiến là 390 triệu đồng gồm: một giải nhất 300 triệu đồng; một giải nhì 50 triệu đồng; một giải ba 30 triệu đồng; một giải khuyến khích 10 triệu đồng. Đặc biệt, các sản phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Mộc Trà