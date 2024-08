Data For Life 2024 nhận bài dự thi đến hết 30/8

Thời gian nhận hồ sơ mô tả ý tưởng và sản phẩm công nghệ của cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) đến hết ngày 30/8.

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) do Trung tâm Dữ liệu và dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức. Báo VnExpress là đơn vị bảo trợ truyền thông. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực phục vụ tiến trình chuyển đổi số, với ba trụ cột chính là Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số.

Năm nay cuộc thi mở rộng dành cho mọi đối tượng là công dân Việt Nam và công dân từ các quốc gia khác.

Gửi bài dự thi trực tuyến tại đây

Các cá nhân, tập thể dự thi gửi hồ sơ trực tuyến từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/8. Hồ sơ dự thi gồm bản mô tả ý tưởng, sản phẩm thể hiện lý do ra đời, cách thức vận hành, điểm nổi bật trong ý tưởng hoặc giải pháp công nghệ, kết quả đạt được khi ứng dụng ý tưởng, sản phẩm vào thực tế. Bên cạnh đó là video, ảnh chụp thuyết minh giới thiệu về ý tưởng, sản phẩm (nếu có).

Các thành viên của đội iHub trong Data For Life 2023. Ảnh: Ban tổ chức

Từ ngày 31/8 đến 29/9, hội đồng chuyên môn sẽ duyệt hồ sơ để lọc 30-40 hồ sơ hợp lệ vào Vòng sơ khảo. Tại vòng này, các ý tưởng, sản phẩm sẽ được đăng tải lên landing page cuộc thi trên Báo VnExpress để độc giả tiến hành bình chọn và được cộng điểm nếu đội vào top 10. Song song, ban giám khảo sẽ chấm sơ khảo chọn ra 10 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Vòng Chung khảo dự kiến diễn ra ngày 25/11. 10 đội thi trình bày sản phẩm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các mentor. Ban giám khảo tiến hành chấm và chọn 5 đội thi vào Vòng chung kết. Vòng Chung kết và trao giải dự kiến ngày 26/11, ghi hình trực tiếp tại trường quay Đài truyền hình Việt Nam.