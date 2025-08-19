'Đất nước sẽ có những công trình biểu tượng để thế giới ngưỡng mộ'

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng nhiều công trình khởi công ngày 19/8 sẽ trở thành biểu tượng mới, được thế giới ngưỡng mộ, mở thêm không gian văn hóa để nhân dân thụ hưởng.

Phát biểu tại lễ khởi công và khánh thành 250 công trình, dự án trên cả nước sáng 19/8, Thủ tướng nhấn mạnh các dự án lần này có ý nghĩa chiến lược trong phát triển hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, đồng thời thu hút mạnh mẽ nguồn lực tư nhân.

Thủ tướng phát biểu tại lễ khởi công và khánh thành 250 công trình, dự án trên cả nước Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Video: Lộc Chung

Trong tổng số 250 công trình, có 89 dự án được khánh thành với tổng vốn đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng, bao gồm 208 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc cả nước lên gần 2.500 km. Nhiều dự án quy mô lớn được đưa vào sử dụng như cầu Rạch Miễu 2, Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, Hòa Bình mở rộng, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 1.000 giường, trụ sở Bộ Công an và Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina.

Một số công trình quan trọng khác hoàn thành hoặc sắp khánh thành trong dịp này là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, cầu Phong Châu và các dự án dầu khí lớn. Trong đó, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội) rộng 90 ha, vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, chỉ mất 10 tháng thi công, được kỳ vọng trở thành không gian phát triển công nghiệp văn hóa và giải trí.

161 dự án mới cũng được khởi công với tổng vốn hơn 1.060.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là cầu Ngọc Hồi kết nối Hà Nội - Hưng Yên, cao tốc Long Thành - TP HCM mở rộng, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Trung tâm nghiên cứu và phát triển Viettel, Trung tâm Công nghệ sinh học Bộ Công an cùng nhiều khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, sáng 19/8. Ảnh: Giang Huy

Trong lĩnh vực hàng không, dự án sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) được khởi công, quy mô 30 triệu hành khách/năm, dự kiến hoàn thành cuối 2026 để kịp phục vụ APEC 2027. Đây được định vị là cảng hàng không lưỡng dụng chiến lược, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ngoài ra, có 22 dự án nhà ở xã hội với hàng chục nghìn căn hộ được khởi công. Phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, dột nát với hơn 334.000 căn hoàn thành đã về đích sớm 5 năm, trở thành "Công trình quốc gia đặc biệt". Thủ tướng khẳng định đến nay, cơ bản trên cả nước không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Theo Thủ tướng, 63% vốn trong số hơn 1,28 triệu tỷ đồng tổng mức đầu tư là từ khu vực tư nhân, Nhà nước chỉ chiếm 37%. Điều này thể hiện đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng, Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội.

Ông nhấn mạnh những công trình trọng điểm lần này sẽ "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" hạ tầng chiến lược quốc gia. Chúng góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Đảng, Nhà nước về phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo không gian phát triển mới, giảm chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh hàng hóa và doanh nghiệp.

Các công trình còn thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng, sự đồng lòng của hệ thống chính trị, sự chung sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã có kết quả cụ thể".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng đất nước sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới được thế giới ngưỡng mộ, nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân thụ hưởng. Ông kỳ vọng mỗi dự án sẽ là "mảnh ghép" làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam "Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ khởi công, khánh thành sáng 19/8. Ảnh: TTXVN

Để các công trình phát huy hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan quản lý, vận hành an toàn, khai thác hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp". Đối với các dự án khởi công, ông đề nghị các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu nhanh chóng tháo gỡ pháp lý, bố trí nguồn lực, thiết bị để thi công khẩn trương, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ.

Ông nhấn mạnh việc triển khai phải dựa trên nguyên tắc "3 có, 2 không": có lợi cho Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân. Các ngành, địa phương cần phân công "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, để đạt "3 dễ": dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Thủ tướng kêu gọi mỗi cá nhân, doanh nghiệp tham gia dự án phải phát huy tinh thần tự lực, dám nghĩ, dám làm, đổi mới cách nghĩ, cách làm. Doanh nghiệp lớn cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, tạo sự lan tỏa trong phát triển. Tất cả phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu, cùng đoàn kết, cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển.

"Quyết tâm nỗ lực, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa để hoàn thành đúng và vượt tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, trung tâm công nghệ cao, trung tâm chuyển đổi số", Thủ tướng nói.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Giang Huy

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, giai đoạn 2021-2025, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ, phát động nhiều phong trào thi đua, khắc phục khó khăn về dịch bệnh, vật liệu, thời tiết. Hàng vạn kỹ sư, công nhân đã làm việc ba ca bốn kíp, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", thi công xuyên lễ, Tết để các công trình về đích đúng tiến độ.

Từ đầu năm đến nay, ngành xây dựng đã hoàn thành 455 km cao tốc, nâng tổng chiều dài đưa vào khai thác lên khoảng 2.476 km, dự kiến đến cuối 2025 sẽ đạt mục tiêu 3.000 km và đến năm 2030 là 5.000 km. 6 dự án cao tốc dài 364 km và nhiều tuyến quốc lộ khác cũng được khởi công, trong đó có cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam.

Trong lĩnh vực đường sắt, nhiều khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được khởi công. Về hàng không, các dự án trọng điểm như mở rộng Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Long Thành cơ bản hoàn thành trong năm 2025; cùng với đó là xây dựng sân bay Gia Bình (Bắc Ninh), nhà ga T2 Cát Bi (Hải Phòng) và cảng Cà Mau.

So với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đô thị hóa đạt 44,9%, dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94%, diện tích nhà ở bình quân tăng lên 26,6 m2/người. Từ năm 2021, cả nước triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với 634.000 căn, hướng tới mục tiêu một triệu căn vào năm 2030.

"Việc khởi công, khánh thành các dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.

Đoàn Loan