Đất đấu giá vùng ven Hà Nội trúng cao nhất 164 triệu một m2

Hà Nội44 thửa đất tại xã Tây Phương được đấu giá thành công, cao nhất 164,4 triệu đồng một m2, gấp 14 lần khởi điểm.

UBND xã Tây Phương (thuộc huyện Thạch Thất cũ) cùng Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá 44 thửa đất vào ngày 8/2. Các thửa thuộc thôn Bình Xá, khu Đồng Ngà và khu Mả Cố. Vị trí này giáp tỉnh lộ 419 và Đại học Công nghiệp Việt Hung. Đây là phiên đấu giá đầu tiên của xã Tây Phương sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp từ tháng 7/2025.

Trong buổi sáng, 22 thửa đất tại thôn Bình Xá được đấu giá thành công. Các thửa có diện tích 69,2-117,1 m2 với mức khởi điểm 11,8-18,5 triệu đồng một m2.

Lô trúng cao nhất đạt 164,5 triệu một m2, nằm ở mặt đường giáp tỉnh lộ. Khách trúng cần trả 13,6 tỷ đồng cho các lô này, gấp gần 9 lần giá khởi điểm. Lô trúng đấu giá thấp nhất là 63,8 triệu đồng một m2, gấp 5,4 lần khởi điểm.

Loạt khách hàng tham gia bỏ phiếu đấu giá đất tại xã Tây Phương ngày 8/2. Ảnh: Cổng thông tin xã Tây Phương

Cùng ngày, 20 thửa đất tại khu Mả Cố và hai thửa ở Đồng Ngà cũng được đưa ra đấu giá. Diện tích các thửa dao động 68,5-150 m2 một lô, khởi điểm mỗi m2 quanh 10,8-50,8 triệu đồng.

Toàn bộ các thửa đất này đều tìm được chủ sau phiên đấu giá. Trong đó, lô trúng cao nhất đạt 96,8 triệu đồng một m2, chênh gần 9 lần giá khởi điểm và mức thấp nhất 62,8 triệu, cao hơn 5,8 lần.

Khu đấu giá thôn Bình Xá giáp Tỉnh lộ 419. Ảnh: Anh Tú

Khu vực Thạch Thất từng là "điểm nóng" đấu giá đất vào cuối năm 2024, đầu 2025. Đơn cử tại phiên đấu ngày 4/12/2024, 28 thửa đất tại thôn Bình Xá, xã Bình Phú (cũ) được đấu giá thành công, cao nhất hơn 185 triệu đồng một m2, gấp 32 lần khởi điểm. Tuy nhiên hết hạn nộp tiền, chỉ có 4 lô được hoàn thành nghĩa vụ tài chính, 85% lô còn lại bị bỏ cọc. Đến tháng 5/2025, 24 thửa đất được đấu lại với mức trúng cao nhất vẫn vượt 180 triệu đồng một m2.

Vừa qua, cơ quan quản lý đã siết chặt các quy định liên quan đấu giá đất tại Nghị quyết 66.11/2026. Theo đó, khoản cọc đấu giá đất được nâng lên tối đa 50% mức khởi điểm, trong khi trước đây chỉ 20%. Các hành vi trúng đấu giá không nộp tiền sẽ bị cấm tham gia 2-5 năm và không nộp đầy đủ tiền trúng bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.

