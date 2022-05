Darby: 'Không thể chê Nguyễn Tiến Linh'

Theo cựu HLV tuyển Thái Lan Steve Darby, không ghi bàn nhưng Nguyễn Tiến Linh góp công không nhỏ khi Việt Nam khoan thủng hàng thủ 10 người của Myanmar ở SEA Games 31.

Steve Darby là người am hiểu bóng đá Đông Nam Á, khi từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, Lào và tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

Trước thềm trận đấu với đội dẫn đầu Myanmar ở bảng A tối 13/5, chủ nhà buộc phải thắng vì đang đứng thứ ba. Tôi chắc chắn Myanmar sẽ hạnh phúc nếu hoà. Đó là lý do HLV Velizar Popov bố trí hàng thủ 10 người và hy vọng phản công. Việt Nam biết điều đó. Ở trận hoà 0-0 với Philippines, họ đã chơi cật lực và làm tất cả nhưng không tìm ra kẽ hở nào để ghi bàn. Câu hỏi đó một lần nữa được đặt ra trước Myanmar, và những gì họ cần là sự sáng tạo để phá vỡ phòng tuyến của Myanmar.

Câu trả lời chỉ có cho đến phút 75. Trước đó, Việt Nam làm tốt mọi công đoạn, ngoại trừ ghi bàn. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chọc khe ra sau lưng hậu vệ trái của Myanmar. Đường chuyền không chỉ cho thấy nhãn quan tuyệt vời, còn rất vừa tầm Lê Văn Đô xộc xuống nhận bóng và trả ngược lại cho Đỗ Hùng Dũng ghi bàn.

Nhưng mọi người có thể không để ý đến pha chạy chỗ của Tiến Linh ở cột gần. Cậu ấy thu hút ba hậu vệ Myanmar theo mình. Điều đó cho phép Hùng Dũng đứng trong cấm địa mà không bị ai kèm.

Tình huống Tiến Linh chạy chỗ theo mũi tên xanh, hút ba cầu thủ Myanmar, để Hùng Dũng có khoảng trống phía sau và ghi bàn. Ảnh chụp màn hình

Tôi thích cách chơi của Tiến Linh. Cậu ấy luôn tận lực vì đội bóng, với thể hình tốt để gây khó chịu với các hậu vệ. Tiến Linh cũng luôn thâm nhập cấm địa đối phương, và pha chạy chỗ kể trên của cậu ấy đã tạo ra bước ngoặt. Khi Văn Đô chuẩn bị tạt, Tiến Linh đã bắt đầu di chuyển một cách thông minh, giúp Hùng Dũng không chạy nhưng có khoảng trống. Dù không ghi bàn, vai trò của Tiến Linh là không thể xem thường.

Bàn thắng cũng cho thấy nhãn quan tốt của Văn Đô. Cậu ấy dự bị vào sân, có tốc độ và khả năng vượt qua đối phương dù không làm vậy thường xuyên. Văn Đô đã quan sát nhanh và ra quyết định chính xác khi thấy Tiến Linh bị kèm chặt ở cột gần nên trả ngược cho Hùng Dũng.

Dĩ nhiên Hùng Dũng cũng xứng đáng được ngợi khen. Bàn thắng của cậu ấu gần như đưa Việt Nam vào bán kết. Cậu ấy luôn thi đấu cật lực, bao sân và di chuyển rộng, cũng như là hình mẫu cho đồng đội. Nếu là HLV, tôi sẽ để Hùng Dũng nghỉ ngơi ở trận gặp Timor Leste. Chắc chắn Việt Nam cần cậu ấy cho bán kết.

Tiến Linh trong trận gặp Myanmar trên sân Việt Trì, Phú Thọ tối 13/5. Ảnh: Lâm Thoả

Các vị trí còn lại đều có điểm chưa tốt. Hậu vệ Lê Văn Xuân dĩ nhiên nhanh và luôn gây khó khăn cho hậu vệ đối phương. Nhưng khi chơi bên phải, cậu ấy không làm được nhiều điều. Khi chơi bên trái, Văn Xuân nguy hiểm hơn mỗi khi rẽ bóng vào trong để sử dụng chân thuận.

Hậu vệ Phan Tuấn Tài chơi bóng nỗ lực và năng nổ, nhưng thiếu chút khả năng để chơi ở đẳng cấp cao nhất. Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh không làm được gì nhiều và sớm bị thay ra. Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng có thể hình tốt, chịu va đập với hậu vệ và gây khó khăn lên đối thủ, nhưng thiếu độ quái như Tiến Linh. Còn Dụng Quang Nho vào sân muộn nhưng đuổi bóng nhiệt tình và làm đúng như những gì HLV căn dặn, dù cậu ấy có vẻ không nhanh.

1-0 cho Việt Nam *Bàn thắng của Hùng Dũng.

Việt Nam đang gặp vấn đề trong khâu ghi bàn, nhưng chủ yếu do các đối thủ Đông Nam Á ngày càng chơi kiểu "dựng xe bus" mỗi khi gặp họ, nếu so với khoảng 10 năm trước. Nhưng tôi coi đó là lời khen ngợi dành cho Việt Nam, vì họ đã tiến bộ. Việt Nam và Thái Lan đã vượt lên hẳn so với trình độ Đông Nam Á, còn Malaysia hay Indonesia chưa thể bắt kịp.

HLV Park có thể chuyển về hàng thủ bốn người, để tăng cường quân số tấn công, nhưng chỉ khi Việt Nam có những hậu vệ cánh có thể dâng cao. Sơ đồ đó cần một hậu vệ trái thuận chân trái, và tôi không biết Việt Nam hiện có ai đủ những yêu cầu đó không.

Tôi cũng muốn Hoàng Đức chơi ở vị trí tấn công nhiều hơn. Đường chọc khe của cậu ấy dẫn đến bàn thắng cho thấy phần nào sự kỳ diệu của bóng đá.

Việt Nam cần dùng Timor Leste như một buổi tập dứt điểm, và cố gắng ghi bàn từ tình huống cố định. Họ chưa làm tốt trong tình huống này. Việt Nam sẽ lại giữ sạch lưới trước Timor Leste, nhưng cũng cần ghi nhiều bàn để các tiền đạo lấy lại tự tin.

Steve Darby