Dapharco bị phạt gần 1 tỷ đồng do khai sai nghĩa vụ thuế

Đà NẵngCông ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) bị phạt khoảng 971 triệu đồng vì loạt sai phạm liên quan đến thuế.

Ngày 8/10, Cục Thuế TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco, số 2 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu), sau khi phát hiện doanh nghiệp này có nhiều sai phạm trong kê khai nghĩa vụ thuế.

Theo kết luận thanh tra, Dapharco đã khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp tại 6 kỳ tính thuế năm 2023 (tháng 1, 2, 4, 6, 7, 9) và hai kỳ trong năm ngoái (tháng 1, 9). Doanh nghiệp cũng kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm (2022-2024), làm giảm số tiền phải nộp.

Ngoài ra, công ty còn có các sai sót khác trong kê khai thuế VAT ở nhiều kỳ, nhưng không làm phát sinh nghĩa vụ bổ sung.

Dapharco bị phạt, truy thu và chậm nộp tổng số tiền khoảng 971 triệu đồng, trong đó xử phạt hành chính 161,6 triệu đồng. Doanh nghiệp cũng bị truy thu gần 145 triệu đồng tiền thuế VAT và xấp xỉ 566 triệu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do chậm nộp, họ phải chịu thêm hơn 98 triệu đồng tiền lãi tính đến ngày 29/9. Cơ quan thuế cũng yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm số thuế VAT được khấu trừ của các kỳ trước, trên 123 triệu đồng.

Trụ sở Dapharco nằm ngay ngã tư đường Phan Đình Phùng giao Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Dapharco là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dược phẩm và thiết bị y tế tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hệ sinh thái của doanh nghiệp này "phủ" trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, gồm phân phối và cung ứng dược phẩm, trang thiết bị y tế, logistics dược phẩm. Họ cũng sản xuất vật tư y tế và mỹ phẩm... Năm 2022, Dapharco lấn sân sang mảng bán lẻ, dịch vụ y tế dự phòng khi phát triển hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng ở Đà Nẵng, TP HCM.

Nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận doanh thu 502 tỷ đồng, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Họ lãi sau thuế 1,3 tỷ đồng, thấp hơn gần 3,6 lần cùng kỳ. Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận sụt giảm chủ yếu do tăng mạnh chi phí đầu tư cho hệ thống Trung tâm tiêm chủng và dịch vụ y tế NeoVita tại TP HCM.

Nguyễn Đông