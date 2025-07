Đào Tuấn Trung

Hạng mục đăng ký: Kỹ sư

- VinAI Research: 12/2020 - 04/2025

- Qualcomm AI Research: 04/2025 - nay



Thành tích nổi bật:

- Nhận học bổng sinh viên xuất sắc: Thang Long University: 2016-2020

- Thủ khoa đầu ra đợt tốt nghiệp 3/2021, tốt nghiệp loại xuất sắc

- Nhân viên xuất sắc khối nghiên cứu của năm: VinAI: 2024

- Xuất bản 5 nghiên cứu khoa học về lĩnh vực AI được công bố tại các hội nghị A* (cấp cao nhất trong các hội nghị khoa học) từ năm 2024

+ EFHQ: Multi-purpose ExtremePose-Face-HQ dataset tại hội nghị CVPR'24, Seattle, USA

+ SwiftBrush v2: Make Your One-step Diffusion Model Better Than Its Teacher tại hội nghị ECCV'24, Milan, Italy

+ DiMSUM : Diffusion Mamba - A Scalable and Unified Spatial-Frequency Method for Image Generation tại hội nghị NeurIPS'24, San Diego, USA

+ Self-Corrected Flow Distillation for Consistent One-Step and Few-Step Image Generation tại hội nghị AAAI’2025, Pennsylvania, USA

+ Supercharged One-step Text-to-Image Diffusion Models with Negative Prompts tại hội nghị ICCV’25, Honolulu, Hawai'i.