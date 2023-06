Đạo diễn Titanic: Cảnh báo thảm họa tàu Titan 'đã bị lờ đi'

James Cameron nói tai nạn tàu lặn Titan có điểm tương đồng thảm họa Titanic, khi đều được cảnh báo trước về sự nguy hiểm.

Ông trả lời trực tuyến trang ABC hôm 23/6, sau khi nhà chức trách Mỹ xác nhận tàu lặn Titan đã "bị ép nát", khiến 5 người trong khoang thiệt mạng.

Với kinh nghiệm từng 33 lần lặn xuống đại dương tìm hiểu xác tàu đắm Titanic, Cameron nói ông hiểu rõ địa điểm, vùng biển này. Đồng thời, đạo diễn từng cùng đồng nghiệp, những người trong cộng đồng thám hiểm nhiều năm nghiên cứu cách thiết kế tàu lặn biển đạt kỹ thuật. Theo ông, các khâu thiết kế, kỹ thuật, quy trình chứng nhận độ an toàn của tàu rất quan trọng.

"Thảm kịch tương tự đã xảy ra tại cùng một địa điểm, khi các cảnh báo về an toàn đã bị lờ đi. Tôi quá sửng sốt với điều này. Thật không thể nào tưởng tượng nổi", James Cameron cho biết.

Đạo diễn nói trước đây nhiều người trong cộng đồng yêu thích lặn biển đã bày tỏ lo lắng về độ an toàn của những chiếc tàu như Titan, thậm chí viết thư cho công ty OceanGate, nói rõ những gì họ đang làm là quá mạo hiểm.

Trailer phim tài liệu 'Ghost of The Abyss' Trailer phim tài liệu "Ghost of The Abyss", ghi lại hành trình James Cameron và một nhóm các chuyên gia về lịch sử và hàng hải thăm xác tàu Titanic năm 2001. Video: Walt Disney

Ông ngỡ ngàng bởi sự tương đồng giữa thảm họa của Titan và Titanic. Năm 1912, thuyền trưởng tàu Titanic liên tục được cảnh báo về tảng băng phía trước trong chuyến hải trình, nhưng vẫn lao hết tốc lực vào nó trong một đêm không trăng, khiến tàu chìm và hàng nghìn người tử vong.

Đạo diễn kỳ cựu cho rằng lặn sâu dưới nước là môn cần chuẩn bị kỹ càng. An toàn là tiêu chuẩn vàng, tuyệt đối, không nên để xảy ra thương vong hay tai nạn. "Điều xảy ra với Titan là cơn ác mộng mà mọi người phải chấp nhận", Cameron nói.

Đạo diễn phim "Titanic" - James Cameron. Ảnh: Reuters

Đạo diễn nói chưa thể chấp nhận việc nhà hải dương học Pháp Paul Henri Nargeolet - một trong những người bạn của ông - đã qua đời trong thảm kịch Titan. Nargeolet là chuyên gia về Titanic, từng lặn xuống xem xác con tàu nổi tiếng 35 lần. Những bức ảnh của ông về phần còn lại của Titanic từng truyền cảm hứng cho James Cameron làm phim.

Các hành khách còn lại là Stockton Rush - giám đốc công ty vận hành tàu lặn Titan, tỷ phú và nhà thám hiểm người Anh Hamish Harding, doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai Suleman.

James Cameron là người đam mê lặn biển, ông từng tự lặn xuống đáy biển 33 lần, để thực hiện Titanic (1997) và phim tài liệu Ghosts of the Abyss (2003). Đạo diễn từng viết sách Exploring the Deep - xuất bản năm 2017, nói về các bức ảnh chụp, bản đồ và trải nghiệm của Cameron qua mỗi lần khám phá xác tàu Titanic.

Ông sinh năm 1954, là đạo diễn hàng đầu của Hollywood với Piranha 2 (1984), The Terminator (1984), Aliens, Avatar (2009 và 2023). Đạo diễn gạo cội từng nói đam mê lặn biển của ông khá tốn kém, ông làm Titanic để hãng phim chi tiền cho ông thám hiểm đáy đại dương. Ông có tàu ngầm riêng, từng lặn tới điểm sâu nhất của Trái đất là vực thẳm Challenger ở Thái Bình Dương, có độ sâu từ 10.902 m đến 10.916 m.

Tàu lặn Titan mất tích ngày 18/6 khi đang chở 5 người thực hiện chuyến tham quan xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương, cách Newfoundland của Canada khoảng 600 km.

Theo trang web của công ty, chuyến thám hiểm dưới đáy biển tới xác tàu Titanic được OceanGate thực hiện từ năm 2021, với giá 250.000 USD mỗi người.

Trong cuộc họp báo tại thành phố Boston, bang Massachusetts chiều 22/6 (rạng sáng 23/6 giờ Hà Nội), chuẩn đô đốc lực lượng tuần duyên Mỹ John Mauger cho biết phương tiện tự hành dưới nước triển khai từ tàu Canada phát hiện đám mảnh vỡ từ tàu lặn Titan cách mũi xác tàu Titanic khoảng 488 m, ở độ sâu gần 4.000 m ở Bắc Đại Tây Dương.

Theo các quan chức, 5 mảnh vỡ chính của tàu lặn dài 6,7 m đã được tìm thấy trong đám mảnh vỡ còn sót lại sau khi tàu bị phân tách.

Ngay trước cuộc họp báo của tuần duyên Mỹ, OceanGate, công ty vận hành tàu lặn Titan, ra tuyên bố nói rằng không ai sống sót, trong đó có người sáng lập và giám đốc điều hành công ty, Stockton Rush. Ông Rush là người vận hành tàu.

Thanh Thanh (theo The Guardian)