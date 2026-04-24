Dành hơn 8,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư công 5 năm tới

Quốc hội vừa chốt kế hoạch đầu tư công 8,22 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới - gấp 2,7 lần thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Sáng 24/4, với trên 96,4% đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Vốn đầu tư công chiếm 20-22% so với tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2026-2030. Trong đó, ngân sách trung ương sẽ chi 3,8 triệu tỷ và địa phương là 4,42 triệu tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ phải giải ngân ít nhất 95% vốn đầu tư công và dự phòng 10% ngân sách trung ương để xử lý những vấn đề phát sinh.

"Vốn công cần được bố trí có trọng điểm, giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với 2021-2025", Nghị quyết nêu.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 24/4. Ảnh: Media Quốc hội

Về kế hoạch phân bổ, khoảng 717.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương sẽ được chi cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương (hơn 462.970 tỷ đồng), chương trình mục tiêu quốc gia (khoảng 254.027 tỷ đồng). Số tiền còn lại hơn 2,7 triệu tỷ đồng sẽ được phân bổ cho các công trình, dự án trên cơ sở đảm bảo quy định pháp luật về đầu tư công.

Chính phủ cũng được chi hơn 192.000 đồng vốn ngân sách trung ương sẽ được dành chi cho 9 dự án quan trọng quốc gia, 3 dự án khởi công mới. Trong đó, 3 dự án mới chiếm khoảng 68% (hơn 131.425 tỷ đồng) gồm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, vành đai 4 TP HCM.

Theo Nghị quyết, Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định.

5 năm trước, Quốc hội đã duyệt mức đầu tư công 2,87 triệu tỷ đồng, trong đó hơn một nửa là vốn ngân sách trung ương. Chính phủ đã giao vốn trung ương cho 4.652 dự án (giảm 50% so với giai đoạn trước đó).

Tính tới cuối 2025, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 3,02 triệu tỷ đồng (vượt kế hoạch do ngân sách địa phương tăng thêm từ nguồn tăng thu, thu tiền sử dụng đất).

Cũng tại phiên họp, Quốc hội quyết nghị chỉ tiêu thu ngân sách tới 2030 khoảng 16,4 triệu tỷ đồng, chi là 21,2 triệu tỷ. Chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 40%, tương đương hơn 8,5 triệu tỷ đồng.

Mỗi năm, Chính phủ dành 3% trong chi ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Mức chi ngân sách mỗi năm cho giáo dục, đào tạo là 20%.

Theo Nghị quyết này, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 5% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương 4,4% và 0,6% địa phương.

Quốc hội đề nghị Chính phủ đảm bảo trần nợ công hàng năm không quá 60% GDP (ngưỡng cảnh báo là 50%). Trần nợ Chính phủ tối đa 50% GPD, ngưỡng cảnh báo 45%.

Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ và trả nợ nước ngoài quốc gia lần lượt tối đa 25% tổng thu ngân sách và kim ngạch xuất nhập khẩu.

Về vay nợ, Quốc hội đồng ý mức vay nợ gần 6,5 triệu tỷ đồng 5 năm tới, trong đó mức vay của ngân sách trung ương hơn 6,3 triệu tỷ. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 3,2 triệu tỷ đồng.

Anh Tú