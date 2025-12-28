Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán

Đảng, Nhà nước quyết định tặng quà 400.000 đồng với người có công với cách mạng, người thuộc diện bảo trợ xã hội, trẻ mồ côi nhân dịp Đại hội Đảng 14 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo Nghị quyết 418 ngày 28/12 của Chính phủ, những người được tặng quà gồm: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng hưu trí xã hội, bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Mỗi người thuộc diện nêu trên được hưởng một suất quà tặng là tiền mặt 400.000 đồng. Nếu một người đồng thời thuộc hai nhóm thì chỉ được nhận một suất quà tặng.

Người có công vẫn được hưởng chính sách tặng quà Tết Nguyên đán 2026 theo quy định hiện hành.

Nguồn kinh phí thực hiện tặng quà dịp Đại hội Đảng 14 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ trích từ ngân sách Trung ương bổ sung cho các tỉnh thành.

Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành chi trả tiền quà tặng trước 31/12/2025.

Bộ Công an và Nội vụ, Y tế, Tài chính cùng địa phương chi trả quà tặng qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp cần thiết, các tỉnh chi trả quà tặng vào tài khoản hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng hoặc trực tiếp bằng tiền mặt.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo hệ thống thanh toán, tiền mặt để cung ứng cho Kho bạc Nhà nước chi trả cho người dân trong thời gian tặng quà; chỉ đạo các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản; phối hợp với chính quyền địa phương và Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả kịp thời cho người dân. Ngoài ra, các tỉnh thành căn cứ điều kiện thực tế, khả năng cân đối nguồn lực để tặng quà cho các nhóm yếu thế khác.

Cùng ngày, Thủ tướng quyết định bổ sung từ ngân sách Trung ương cho các địa phương 2.513 tỷ đồng để chi trả quà tặng cho người có công, diện hưu trí, trẻ mồ côi dịp Đại hội Đảng 14 và Tết Bính Ngọ

Trước đó, dịp Quốc khánh 2/9, Nhà nước lần đầu tặng quà toàn dân mỗi người 100.000 đồng.

Theo quy định của Chính phủ từ năm 2021, diện bảo trợ xã hội gồm trẻ không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ đủ 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất; trẻ nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; người đơn thân nghèo đang nuôi con; người cao tuổi nghèo hoặc 75-80 tuổi; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt; trẻ dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Diện hưu trí xã hội là người đủ 75 tuổi, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định; người đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Viết Tuân