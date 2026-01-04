Đảng Dân chủ nói bị chính quyền Trump lừa dối về kế hoạch Venezuela

Các nghị sĩ Dân chủ nói chiến dịch bắt ông Maduro đi ngược những cam kết được quan chức chính quyền Trump đưa ra trong các cuộc họp gần đây.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, ngày 3/1 cho biết ông đã được thông báo trong 3 cuộc họp mật gần đây rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump không tìm cách thay đổi chế độ và cũng không có kế hoạch hành động quân sự nhằm vào Venezuela.

"Họ đảm bảo với tôi rằng sẽ không theo đuổi những mục tiêu đó. Rõ ràng họ không trung thực với người dân Mỹ", ông Schumer nói với phóng viên.

Tính đến chiều 3/1, nghị sĩ Schumer vẫn chưa nhận được báo cáo về chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro do quân đội Mỹ tiến hành. Ông kêu gọi chính phủ cung cấp thông tin không chỉ cho lãnh đạo quốc hội Mỹ và ủy ban tình báo, mà còn cho toàn bộ nghị sĩ vào đầu tuần tới.

"Họ giấu kín toàn bộ thông tin với tất cả mọi người", lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ cho hay.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 16/12/2025. Ảnh: AFP

Các nghị sĩ Dân chủ muốn có thêm dữ liệu rõ ràng về kế hoạch của Tổng thống Trump đối với Venezuela. Ông Trump trước đó tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành Venezuela", ít nhất trong thời điểm hiện tại.

"Họ chưa đưa ra kế hoạch nghiêm túc nào về cách thực hiện nhiệm vụ bất thường như vậy, cũng như cái giá người dân Mỹ phải trả là gì. Lịch sử không thiếu những cảnh báo cái giá phải trả về con người, chiến lược và đạo đức khi chúng ta tự cho rằng có thể điều hành quốc gia khác bằng vũ lực", thượng nghị sĩ Jack Reed, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho hay.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành cuộc đột kích chớp nhoáng vào thủ đô Caracas, tấn công các căn cứ quân sự trọng yếu và bắt vợ chồng Tổng thống Maduro. Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sau đó bị đưa đến New York và sẽ đối mặt với các cáo buộc về vũ khí, ma túy tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Trump cho biết quốc hội Mỹ không được thông báo đầy đủ vì nguy cơ lộ thông tin về kế hoạch tác chiến. "Quốc hội có xu hướng để lộ thông tin", ông Trump nói với phóng viên. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng xem xét ý tưởng đưa bộ binh vào Venezuela, viễn cảnh khiến một số nhà lập pháp Mỹ lo ngại.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mariannette Miller-Meeks, đại diện bang Iowa, mô tả hành động của Mỹ ở Venezuela là "vấn đề an ninh quốc gia" nhưng nhấn mạnh rằng người dân Iowa không muốn quân đội hiện diện trên lãnh thổ Venezuela.

Giới nghị sĩ Dân chủ khẳng định đã được thông báo nhiều lần rằng chính phủ không có kế hoạch đưa quân vào Venezuela và không tập trung vào mục tiêu thay đổi chế độ. "Thay vào đó, chính quyền liên tục đánh lừa người dân Mỹ và đại diện của họ ở cơ quan lập pháp", thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ra tuyên bố cho hay.

Một số nhà lập pháp cho biết họ cảm thấy bị lừa dối. "Chính quyền đã nói dối quốc hội, phát động cuộc chiến bất hợp pháp để thay đổi chế độ và vì dầu mỏ", hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Don Beyer nói.

Kể từ tháng 9/2025, nhiều nghị sĩ lưỡng đảng, trong đó có cả một số đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông Trump, đã liên tục yêu cầu chính quyền Mỹ cung cấp thêm thông tin về chiến lược đối với Venezuela.

"Khi được báo cáo về Venezuela, chúng tôi đã hỏi 'Ngài có định tấn công nước này, đưa quân vào lãnh thổ của họ hay thay đổi chế độ ở Venezuela không?'. Câu trả lời chúng tôi nhận được đều là không. Bởi vậy theo nghĩa nào đó, chúng tôi hoàn toàn bị lừa", hạ nghị sĩ Seth Moulton cho hay.

Các nhà lập pháp Mỹ nhấn mạnh họ không được thông báo trước khi chiến dịch diễn ra. Ngoại trưởng Rubio chỉ gọi điện cho một số thành viên quốc hội sau khi cuộc đột kích đã bắt đầu.

Trong khi đó, hầu hết nghị sĩ Cộng hòa ca ngợi hành động của ông Trump và từ chối thảo luận về những gì đã được nói trong các cuộc họp kín.

"Hành động quyết đoán của Tổng thống Trump nhằm phá vỡ hiện trạng không thể chấp nhận được và bắt ông Maduro, thông qua việc thực thi lệnh bắt hợp lệ của Bộ Tư pháp Mỹ, là bước đầu tiên quan trọng để đưa ông ấy ra trước công lý về tội danh ma túy mà ông ấy đã bị truy tố tại Mỹ", thượng nghị sĩ John Thune, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, cho hay.

Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa lên tiếng về những chỉ trích của phe Dân chủ.

Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu vào tuần tới về quyết định có nên ngăn chặn các hành động quân sự tiếp theo nhằm vào Venezuela nếu không có sự chấp thuận của quốc hội hay không.

Huyền Lê (Theo Reuters)