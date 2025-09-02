Dàn tên lửa, UAV Việt Nam phô diễn trong diễu binh

Hơn 16.000 quân nhân cùng lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân và khối cơ giới, khí tài sáng 2/9 tham gia diễu binh trên không, trên biển và mặt đất, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Trong ảnh, xe chở đạn kiêm bệ phóng (TEL) của tổ hợp tên lửa đạn đạo R-17E di chuyển qua khu vực lễ đài trong sáng 2/9.