Dàn tên lửa, UAV Việt Nam phô diễn trong diễu binh

Hơn 16.000 quân nhân cùng lực lượng Lục quân, Không quân, Hải quân và khối cơ giới, khí tài sáng 2/9 tham gia diễu binh trên không, trên biển và mặt đất, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Trong ảnh, xe chở đạn kiêm bệ phóng (TEL) của tổ hợp tên lửa đạn đạo R-17E di chuyển qua khu vực lễ đài trong sáng 2/9.
Tên lửa Scud-B tiến qua lễ đài sáng 2/9. Video: VTV
Tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E là biến thể xuất khẩu của dòng R-17 Elbrus, định danh NATO là Scub-B. R-17 do Liên Xô phát triển từ những năm 1970, tầm bắn tối đa 300 km, mang theo đầu đạn nặng khoảng một tấn.
Tổ hợp Scud-B ở Việt Nam được biên chế làm hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa từ những năm 1980, khiến Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo. Đến nay, mới có thêm Indonesia tiếp nhận dòng tên lửa KHAN do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển với tầm bắn 280 km.
Hệ thống Scud-B lần đầu được Việt Nam ra mắt hồi tháng 12/2019, nhân Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự kiện A80 năm nay là lần đầu tổ hợp này tham gia diễu binh.
Trong ảnh, các TEL của hệ thống Scud-B di chuyển ở cuối đường Thanh Niên sáng 2/9.
Các TEL của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P di chuyển ở cuối đường Hùng Vương. Tổ hợp Bastion-P do Nga phát triển và biên chế từ năm 2011, đến nay mới xuất khẩu cho Việt Nam và Syria. Đây được coi là một trong những hệ thống tên lửa bờ hiện đại và có uy lực nhất thế giới hiện nay.
Mỗi tổ hợp thường gồm 1-2 xe chỉ huy, một xe hỗ trợ, 4 xe chở đạn kiêm bệ phóng, 4 xe nạp đạn. Các xe bệ phóng có thể bố trí cách đài chỉ huy tới 25 km nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện và hứng chịu thiệt hại khi bị đối phương tập kích.
Tổ hợp Bastion-P có thể chuyển từ trạng thái hành tiến sang sẵn sàng chiến đấu trong 5 phút, khai hỏa tên lửa với giãn cách 2-5 giây.
Mỗi xe TEL mang được hai tên lửa siêu thanh P-800 Oniks có tầm bắn 600-800 km, trong khi biến thể xuất khẩu Yakhont có tầm bắn tối đa 120-300 km tùy vào độ cao khi bay. Tên lửa Oniks được trang bị đầu đạn nặng 300 kg, biến thể Yakhont lắp đầu đạn nặng 200 kg. Cả dòng Oniks và Yakhont đều đạt tốc độ hành trình 3.200 km/h, gấp 2,9 lần âm thanh.
Nhiệm vụ chính của Bastion-P là bảo vệ bờ biển, tấn công tàu mặt nước như các nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu vận tải và tàu đổ bộ, nhưng cũng có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất.
P-800 được lắp hệ thống dẫn đường quán tính và kích hoạt đầu dò radar chủ động ở giai đoạn cuối để lao đến mục tiêu. Trong nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất, nó có thể sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS để lao xuống tọa độ đã định, hoặc dùng radar bám bắt mục tiêu có độ tương phản cao so với môi trường xung quanh.
Xe TEL của tổ hợp tên lửa bờ 4K44 Redut-M di chuyển ở trường đua F1.
Tổ hợp được Liên Xô phát triển thời Chiến tranh Lạnh, tên lửa của hệ thống này vẫn được Nga biên chế và sử dụng trong Utyos. Việt Nam tiếp nhận tổ hợp Redut-M cùng hàng chục tên lửa vào năm 1980, hiện toàn bộ được biên chế cho Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân.
Hệ thống Redut-M có thành phần chính gồm đài điều khiển mặt đất Skala-E, đài chỉ huy, 3 xe chở đạn kiêm bệ phóng, mỗi xe mang được một tên lửa đặt trong ống phóng. Tất cả thành phần đều đặt trên khung gầm bánh lốp để tăng khả năng cơ động.
Tên lửa P-28 của hệ thống Redut-M có tầm bắn 300 km, độ cao hành trình tối đa 7 km và tốc độ gần 1.400 km/h. Nếu phóng theo loạt nhiều quả, một tên lửa có thể bay cao để dùng radar bám bắt mục tiêu, đồng thời chia sẻ dữ liệu cho các quả đạn bay thấp hơn.
Trong giai đoạn lao đến mục tiêu, P-28 sẽ hạ độ cao xuống 25-100 m để tránh radar phòng không, hạn chế thời gian phản ứng và khả năng đánh chặn của đối phương. Tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 560 kg, có thể phá hủy nhiều loại chiến hạm, kể cả tàu sân bay và tàu đổ bộ hạng nặng, nếu đánh trúng đích.
Xe radar, xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa chống hạm và đối đất Trường Sơn do Việt Nam phát triển, sử dụng tên lửa Sông Hồng với tầm bắn khoảng 80 km, bay thấp bám đỉnh sóng ở pha cuối để hạn chế các biện pháp phòng thủ của đối phương.
Mỗi tổ hợp Trường Sơn gồm xe chỉ huy có thể điều khiển 8 bệ phóng với tối đa 32 tên lửa sẵn sàng chiến đấu, radar dẫn bắn, xe vận tải và nạp đạn. Radar của tổ hợp Trường Sơn có tầm quét khoảng 200 km.
Tổ hợp phòng không tầm trung SPYDER-MR (trước) cùng tầm ngắn SPYDER-SR do Israel phát triển và bắt đầu biên chế vào năm 2005, có thể lắp trên nhiều loại khung xe bánh lốp, trong đó mẫu RMMV HX với tốc độ tối đa 100 km/h và tầm hoạt động tới 800 km.
Cả hai phiên bản đều dùng chung loại tên lửa, nhưng các quả đạn của SPYDER-MR được trang bị tầng đẩy sơ tốc để tăng tầm bắn. Cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu trên mỗi bệ phóng SPYDER-MR cũng được tăng gấp đôi so với SPYDER-SR, từ 4 lên 8 quả.
Phiên bản SPYDER-MR sử dụng tên lửa tầm nhiệt Python-5 với tầm bắn 40 km và trần bay 9.000 m, cùng mẫu Derby dẫn bắn bằng radar với tầm bắn 80 km và trần bay 16.000 m.
Tổ hợp SPYDER dùng radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) đa nhiệm EL/M-2084, có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 250 km và khả năng xử lý tới 1.200 mục tiêu ở chế độ giám sát không lưu.
Xe chở và nạp đạn của tổ hợp S-125-VT tiến qua lễ đài.
Tổ hợp phòng không tầm trung S-125 do Liên Xô phát triển nhằm bổ sung năng lực cho tên lửa S-75 Dvina và S-25 Berkut. Dòng S-125 nguyên bản sử dụng đạn tên lửa V-600 có trọng lượng hơn 950 kg với đầu nổ 60 kg, tầm bắn 35 km với trần bay 18.000 m.
S-125-VT được cải tiến để tăng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu và giảm đáng kể thời gian triển khai hoặc thu hồi xuống còn 20 phút, so với 90 phút của dòng S-125 nguyên bản.
Radar UNV-VT của tổ hợp S-125-VT được cải tiến sâu, có khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu điện tử cường độ cao và tầm hoạt động lên tới 90 km. S-125-VT còn có khối cảm biến quang - điện tử để phát hiện, khóa mục tiêu bay thấp trong trường hợp radar bị chế áp hoàn toàn.
Khối máy bay không người lái (UAV) do Việt Nam tự phát triển và sản xuất, dẫn đầu là xe chỉ huy.
Các sản phẩm do Viettel chế tạo gồm UAV trinh sát có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, phát hiện nhận dạng mục tiêu chính xác cao, UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất như bộ binh, xe cơ giới hạng nhẹ.
UAV BXL.01 do nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thiết kế và chế tạo. Đây là UAV cảm tử mang đầu nổ lõm xuyên giáp, có thể tiêu diệt các mục tiêu với vỏ giáp có độ dày dưới 250 mm ở trạng thái cố định. Khối lượng cất cánh tối đa 10 kg, mang đầu nổ 1,2 kg, trần bay 1.000 m, tốc độ bay 100-120 km/h và hoạt động cự ly liên tục 10 km.
Ảnh: Ngọc Thành - Đức Đồng - Phạm Chiểu - Võ Hải