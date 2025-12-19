Dàn sao mừng đội tuyển vô địch SEA Games 33

Việt Trinh cùng 23 cổ động viên sang Thái Lan cổ vũ tuyển Việt Nam ở hai trận bán kết và chung kết. Diễn viên cho biết hào hứng khi trên chuyến bay từ TP HCM đến Bangkok, nhiều cổ động viên đeo băng rôn, dán cờ đỏ sao vàng lên mặt, cầm quốc kỳ, sẵn sàng cổ vũ tuyển U22.
Lần đầu Việt Trinh xem bóng đá trực tiếp trên sân. Theo cô, khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các cổ động viên Việt Nam vỡ òa, reo hò, nhảy múa, tạo không khí tuyệt vời. "Các chân sút của Việt Nam cố gắng, kiên cường, không làm phụ lòng của người mê bóng đá", Việt Trinh nói.
Diễn viên reo hò trước chiến thắng của Việt Nam tại SEA Games 33
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (thứ ba từ phải sang) cùng ca sĩ Duyên Quỳnh tham gia chương trình "tiếp lửa" cho đội tuyển U22 Việt Nam, tại ký túc xá đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội, tối 18/12.
Nguyễn Quyên Quỳnh nói: "Trong trận chung kết, tôi nhiều lúc nín thở theo dõi kết quả".
Diễn viên Kim Tuyến cầm quốc kỳ xuống phố hòa vào không khí mừng chiến thắng. Theo cô đội tuyển Thái Lan đá hay nhưng chiến lược và ý chí không khuất phục của U22 Việt Nam đã vượt qua tất cả áp lực. "Dù bị dẫn trước hai bàn, lại đá trên sân của đối thủ, các chân sút trẻ của chúng ta lội ngược dòng ngoạn mục", cô nói.
Kim Tuyến hòa vào dòng người mừng đội tuyển vô địch SEA Games 33.
Ca sĩ Anh Tú reo hò trên đường phố Hà Nội.
Erik (phải) cùng bạn bè cầm cờ, mang theo kèn vuvuzela "đi bão". "Tôi thấy tự hào và cảm ơn tuyển Việt Nam mang về những khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ", anh nói.
Giây phút vui mừng của Erik trên đường phố.
Pháp Kiều và Uyển Ân "đi bão" bằng xe máy. Cả hai hòa vào "biển người" ca hát, reo hò, thổi kèn.
"Tôi đã nhảy cẫng lên khi Thanh Nhàn tranh chấp bóng, triển khai tấn công, sút thủng lưới đội Thái Lan", Uyển Ân cho biết.
Pháp Kiều, Uyển Ân khi xuống đường mừng chiến thắng.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp