Dàn sao mừng đội tuyển vô địch SEA Games 33

Diễn viên Kim Tuyến cầm quốc kỳ xuống phố hòa vào không khí mừng chiến thắng. Theo cô đội tuyển Thái Lan đá hay nhưng chiến lược và ý chí không khuất phục của U22 Việt Nam đã vượt qua tất cả áp lực. "Dù bị dẫn trước hai bàn, lại đá trên sân của đối thủ, các chân sút trẻ của chúng ta lội ngược dòng ngoạn mục", cô nói.