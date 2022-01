Dàn nghệ sĩ hát chào năm mới

Mỹ Anh khoe chất giọng nội lực qua ca khúc Pillar. Năm qua, cô là nhân tố trẻ của làng nhạc, được chú ý khi ra mắt nhiều sản phẩm được giới chuyên môn và khán giả đón nhận. Ca sĩ còn tham gia chương trình The Heroes giành ngôi á quân, dự lễ hội âm nhạc "Head in the clouds" ở Mỹ hồi tháng 11/2021.