Dàn khí tài hiện đại và nghìn cảnh sát diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng

Nhiều lực lượng, cán bộ, chiến sĩ của thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tổ chức luyện tập, duyệt đội hình, đội ngũ phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nhiều lực lượng, cán bộ, chiến sĩ của thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tổ chức luyện tập, duyệt đội hình, đội ngũ phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Vì an ninh Tổ quốc”.
Sự kiện có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, trải qua hơn 20 ngày tập luyện nghiêm túc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia đến từ Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật và Phòng Công tác chính trị Công an TP Hà Nội.
Dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Vì an ninh Tổ quốc”.
Sự kiện có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, trải qua hơn 20 ngày tập luyện nghiêm túc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia đến từ Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật và Phòng Công tác chính trị Công an TP Hà Nội.
Khối xe chỉ huy giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; dẫn đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.
Khối xe chỉ huy giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; dẫn đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.
Xe bọc thép chở quân có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ. Cabin có sức chứa tới 10 lính đặc nhiệm
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng, của dân tộc và của đất nước.
Xe bọc thép chở quân có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ. Cabin có sức chứa tới 10 lính đặc nhiệm
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng, của dân tộc và của đất nước.
Xe thang của lực lượng phòng cháy chữa cháy xuất hiện trong lễ sơ duyệt, trên nóc lắp tháp thang thủy lực kèm giỏ cứu hộ và hệ thống phun nước từ trên cao. Thùng xe tích hợp nhiều khoang chứa vòi rồng, bình bọt và dụng cụ chuyên dụng, giữ vai trò quan trọng trong chữa cháy đô thị, nhất là tại các tòa nhà cao tầng.
Xe thang của lực lượng phòng cháy chữa cháy xuất hiện trong lễ sơ duyệt, trên nóc lắp tháp thang thủy lực kèm giỏ cứu hộ và hệ thống phun nước từ trên cao. Thùng xe tích hợp nhiều khoang chứa vòi rồng, bình bọt và dụng cụ chuyên dụng, giữ vai trò quan trọng trong chữa cháy đô thị, nhất là tại các tòa nhà cao tầng.
Đặc nhiệm trên xe cầu tấn công, đây là xe bán tải hạng nặng Ford Super Duty được hoán cải bởi hãng Patriot 3, thành phương tiện gắn hệ thống cầu tấn công MARS (Modular Assault Ramp System).
Thiết kế này cho phép lực lượng nhanh chóng triển khai cầu vượt tường rào, tiếp cận mục tiêu ở tầng cao hoặc vượt qua chướng ngại vật trong môi trường đô thị. Xe thường được dùng trong nhiệm vụ chống khủng bố và giải cứu con tin.
Đặc nhiệm trên xe cầu tấn công, đây là xe bán tải hạng nặng Ford Super Duty được hoán cải bởi hãng Patriot 3, thành phương tiện gắn hệ thống cầu tấn công MARS (Modular Assault Ramp System).
Thiết kế này cho phép lực lượng nhanh chóng triển khai cầu vượt tường rào, tiếp cận mục tiêu ở tầng cao hoặc vượt qua chướng ngại vật trong môi trường đô thị. Xe thường được dùng trong nhiệm vụ chống khủng bố và giải cứu con tin.
Khối nam sĩ quan Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Khối nam sĩ quan Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Khối Nam sĩ quan tiếp cận (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm trấn áp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác xảy ra trên địa bàn bảo vệ.
Khối Nam sĩ quan tiếp cận (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm trấn áp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác xảy ra trên địa bàn bảo vệ.
Lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia duyệt đội ngũ trong buổi lễ.
Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ sẽ diễn ra trong ngày 6/1, 8/1 và 10/1 tại khu vực trước Quảng trường khán đài B - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).
Lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia duyệt đội ngũ trong buổi lễ.
Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ sẽ diễn ra trong ngày 6/1, 8/1 và 10/1 tại khu vực trước Quảng trường khán đài B - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).
Giang Huy