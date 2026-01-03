Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela lập kênh liên lạc khẩn cấp

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình sau khi Mỹ tập kích quốc gia Nam Mỹ.

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cho biết 29 cán bộ các cơ quan đại diện cùng gia đình, hai kỹ sư xây dựng Việt Nam công tác tại Venezuela và hai Việt kiều đều an toàn sau khi Mỹ tấn công Venezuela rạng sáng 3/1, TTXVN đưa tin.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela thông báo đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Đại sứ quán cũng đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình, khuyến cáo công dân không rời nơi cư trú và liên tục cập nhật tình hình qua kênh này. Số điện thoại bảo hộ công dân tại Venezuela là +58 4242211016.

Cảnh sát Venezuela tuần tra ở thành phố La Guaira, phía bắc thủ đô Caracas ngày 3/1. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành cuộc tập kích chớp nhoáng vào trung tâm thủ đô Caracas, tấn công các căn cứ quân sự trọng yếu. Tổng thống Donald Trump cùng ngày thông báo Mỹ đã bắt Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores rồi đưa hai người khỏi Venezuela.

Giới chức Mỹ chưa cung cấp bằng chứng cho thấy họ đã bắt Tổng thống Maduro, trong khi Venezuela không đề cập đến tình hình của ông. Nga cùng một số quốc gia khác lên án hành động của Mỹ, trong khi các nước châu Âu bày tỏ quan ngại, kêu gọi kiềm chế.

Như Tâm