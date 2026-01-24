Đại sứ các nước tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV

Đại sứ các nước nhận định Đại hội XIV là cột mốc lớn, mang tính bước ngoặt, định hình chiến lược phát triển cũng như mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam.

Trong cuộc họp báo quốc tế chiều 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo Đại hội Đảng XIV "đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp", là mốc son trong lịch sử 96 năm Đảng Cộng sản Việt Nam và trong dòng chảy lịch sử của đất nước. Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV là đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, văn hóa của nhân dân và Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cũng có chung những nhận định, đánh giá về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV với mục tiêu phát triển của đất nước.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho rằng Đại hội XIV "được tổ chức vào thời điểm then chốt". Sau 40 năm Đổi mới, mức độ phát triển và uy tín quốc tế của Việt Nam đạt tầm cao mới, đất nước đang ở giai đoạn "tiếp nối quá khứ, mở ra tương lai", tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế và uy tín quốc tế được nâng cao rõ rệt. Trong khi đó, cục diện thế giới đang bước vào giai đoạn biến động và thay đổi sâu sắc với "những diễn biến trăm năm chưa từng có".

Khu vực gần Cột cờ Hà Nội được trang hoàng chào mừng Đại hội trong ảnh chụp ngày 13/1. Ảnh: Giang Huy

Ông tin tưởng Việt Nam sẽ có bước phát triển toàn diện và nhảy vọt lớn về sức mạnh tổng hợp quốc gia và vị thế quốc tế trong 5 năm tới, đồng thời đánh giá sự giao thoa giữa giai đoạn phát triển quan trọng của Việt Nam và Trung Quốc "chắc chắn sẽ mang lại cơ hội lịch sử chưa từng có cho sự nghiệp XHCN mỗi nước cũng như quan hệ song phương".

"Chúng tôi tin rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển, kiên trì tiến tới kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc với hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc", ông Hà Vĩ nói với VnExpress.

Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes chúc mừng Đại hội XIV thành công, bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Việt Nam "sẽ tiếp tục khẳng định con đường phát triển của mình là xây dựng một xã hội lấy con người làm trung tâm, phát triển đất nước theo định hướng XHCN, hài hòa với môi trường, hòa bình và tích cực hội nhập với cộng đồng quốc tế".

"Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng một nền kinh tế tạo ra ngày càng nhiều của cải cho quốc gia, mang lại phúc lợi xã hội cao hơn, công bằng hơn cho nhân dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước", ông nói.

Theo đại sứ, thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua là minh chứng rõ ràng cho vai trò lãnh đạo của Đảng cùng tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự đồng lòng của nhân dân.

"Chúng tôi tin Việt Nam sẽ không chỉ tiếp tục củng cố những thành quả đã đạt được, mà còn thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho giai đoạn phát triển sắp tới", ông cho biết.

Đoàn chủ tọa Đại hội XIV tại phiên họp sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Nga Gennady Bezdetko đánh giá Đại hội XIV là sự kiện trung tâm trong đời sống chính trị của Việt Nam, không chỉ tổng kết kết quả của công tác lãnh đạo trong 5 năm vừa qua mà còn xác định các định hướng chiến lược và phương hướng phát triển trong tương lai.

Theo ông Bezdetko, trong 5 năm qua, thế giới đối mặt nhiều thách thức, nguy cơ trên phạm vi toàn cầu và khu vực, nhưng Việt Nam đã vượt qua thành công, đồng thời duy trì được sự ổn định chính trị trong nước cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã hội bền vững.

Ông tin tưởng các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV là cơ sở nền tảng để đưa Việt Nam sang giai đoạn phát triển chiến lược mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tạo điều kiện cho quá trình hiện đại hóa tăng tốc các ngành kinh tế nền tảng, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy nhanh sự phát triển của giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác. "Đây là những mục tiêu đầy tham vọng, song hoàn toàn có thể đạt được", đại sứ Bezdetko khẳng định.

"Tôi tin rằng sau Đại hội XIV, các mối liên hệ đa dạng giữa Việt Nam và Nga sẽ có thêm động lực mới, phù hợp với lợi ích cốt lõi của hai quốc gia và nhân dân hai nước", ông nói.

Ông Bezdetko cho biết trọng tâm hợp tác giữa hai nước là triển khai các thỏa thuận trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có năng lượng hạt nhân, dầu khí, kỹ thuật - quân sự, khoa học công nghệ và văn hóa. Hai nước đã có nền tảng hợp tác tốt trong các vấn đề này và nhiệm vụ then chốt hiện tại là bảo đảm hiện thực hóa hiệu quả toàn bộ kế hoạch đã đề ra.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao những sự kiện trọng đại tại Việt Nam và vui mừng trước những thành tựu của các bạn", đại sứ nói. "Chúng tôi kiên định chủ trương tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, đối tác truyền thống lâu đời và đáng tin cậy của Nga tại khu vực Đông Nam Á".

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam Pauline Tamesis nhấn mạnh định hướng chiến lược và ưu tiên chính sách được nêu trong văn kiện Đại hội sẽ tiếp tục tạo nền tảng cho quá trình hội nhập sâu rộng và phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Bà Tamesis đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế mạnh mẽ. Việt Nam đã trở thành một nước tự cường với GDP cao, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và giữ vị trí cao trong các chỉ số về con người.

Bà cũng đánh giá cao đóng góp của Việt Nam khi cùng LHQ và các nước giải quyết những thách thức toàn cầu, gần đây nhất là việc đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước LHQ về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10/2025.

"Các cơ quan phát triển của LHQ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai những định hướng lớn của Đảng về phát triển đất nước thông qua các khuôn khổ, dự án hợp tác", bà Tamesis cho biết.

Đại biểu quốc tế dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng ngày 20/1. Ảnh: Hoàng Phong

Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) Julien Guerrier đánh giá Việt Nam trong 5 năm qua chứng tỏ năng lực mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa quản trị và duy trì quỹ đạo phát triển ấn tượng, "khi không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn thực hiện cải cách để giúp điều này trở nên kiên cường hơn, đổi mới hơn và hấp dẫn hơn đối với đầu tư dài hạn".

"Việt Nam đang đi đúng hướng và đà tăng trưởng thể hiện rõ ràng, với GDP năm 2025 tăng khoảng 8%. Đây là tín hiệu mạnh mẽ về sự năng động và tự tin, đồng thời cho thấy Việt Nam tiếp tục là một trong những câu chuyện kinh tế sôi động nhất trong khu vực", ông nói.

Đại sứ Guerrier cho biết quan hệ giữa EU và Việt Nam cũng phát triển đáng kể trong 5 năm qua, trở nên sâu sắc hơn trong song phương, khu vực và toàn cầu không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả hợp tác chính trị.

Một trong những động lực chính cho quỹ đạo tích cực này là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), có hiệu lực vào thời điểm quan trọng là vài tháng trước khi đại dịch Covid-19 nổ ra. Hiệp định mang lại bước đệm thật sự khi xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh dù xuất khẩu toàn cầu giảm mạnh.

"Việc mở rộng mối quan hệ của chúng ta phản ánh lợi ích và trách nhiệm chung, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng, quản trị kỹ thuật số, kết nối và quan hệ giữa con người với con người", ông nói.

Theo đại sứ Guerrier, hai bên có nhiều tiềm năng to lớn để tăng cường hợp tác trong quá trình chuyển đổi xanh và những lĩnh vực khác hỗ trợ phát triển bền vững. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai bên trong nghiên cứu, khoa học và công nghệ, số hóa, kết nối và hợp tác bán dẫn, những lĩnh vực quan trọng cho tương lai.

"Những tiến bộ trong 5 năm qua giúp chúng ta tin tưởng về những gì có thể cùng nhau đạt được trong thời gian tới", ông nói. "Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng của việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam, do đó EU sẽ theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Đại hội XIV về nhiều vấn đề mà chúng ta đang hợp tác hoặc nhận thấy cơ hội cho các lĩnh vực mới".

Đại biện lâm thời Australia Renee Deschamps nhận định Việt Nam đang đi đúng hướng trong mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, đánh giá việc Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao là một cột mốc quan trọng.

"Dù trong 5 năm qua trên toàn cầu có một số biến động, Việt Nam vẫn nổi lên như một trong những quốc gia có hiệu quả kinh tế mạnh nhất châu Á", bà nói. "Điều này không chỉ bởi Việt Nam đã đầu tư vào sản xuất, cơ sở hạ tầng và chuyển đổi số, mà còn nhờ việc đảm bảo đây là tăng trưởng bền vững và toàn diện".

Việt Nam và Australia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu bước tiến quyết định được định hình bởi lòng tin chiến lược. Trong tương lai, Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ mục tiêu của Việt Nam về những đột phá kinh tế, khoa học và công nghệ.

"Australia và Việt Nam là những người bạn đáng tin cậy, có mối quan hệ vững vàng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam sau Đại hội XIV để thực hiện đầy đủ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện", bà Deschamps khẳng định. "Cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục vượt qua một số thách thức phát triển lớn nhất của Việt Nam".

Cờ Tổ quốc và cờ Đảng tại một con phố ở Hà Nội trong ảnh chụp ngày 7/1. Ảnh: Giang Huy

Theo Đại biện Iran Mohammad Mirali Mohammadi, quan hệ giữa hai nước "từ trước đến nay luôn phát triển tốt đẹp trên các mặt chính trị, ngoại giao và kinh tế". Mối quan hệ này được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau, những nét tương đồng về văn hóa, lợi ích chung, cũng như lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương và sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ.

Ông bày tỏ hy vọng chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ giúp quan hệ song phương ngày càng phát triển, đồng thời chính phủ Iran đã có nhiều chương trình và kế hoạch để thúc đẩy điều này trong thời gian tới.

"Iran là một trong 15 quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học, trong khi Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ. Chúng tôi muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này", ông nói. "Tôi kỳ vọng hai nước có thể sớm nâng cấp quan hệ và tổ chức kỳ họp thứ 10 của ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế".

Đại sứ Qatar Khalid Abel cho biết Việt Nam đã đạt những thành tựu phát triển vượt bậc trong những năm qua, "là minh chứng cho sự kiên cường, tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam".

"Việt Nam ngày nay được xem là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các công ty đa quốc gia và các định chế tài chính quốc tế", ông đánh giá.

Theo ông, điều này đến từ việc kết hợp giữa các yếu tố ổn định chính trị vững chắc, vị trí địa lý chiến lược, lực lượng lao động trẻ năng động và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Ngoài ra, chính phủ Việt Nam còn tận tâm trong cải cách thể chế, sửa đổi luật lao động và phát triển cơ sở hạ tầng, giúp tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao.

"Những bước đột phá của Việt Nam củng cố niềm tin của tôi rằng dưới sự lãnh đạo hiện tại, Việt Nam sẽ đạt được những tiến bộ hơn nữa và sớm trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao với nền tảng công nghiệp hiện đại vào năm 2045", đại sứ cho biết.

Theo ông Khalid Abel, Đại hội XIV là cột mốc quan trọng và bước ngoặt then chốt đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, một kỷ nguyên phát triển mới đầy chuyển biến.

Đại hội cũng sẽ đóng vai trò chất xúc tác để nâng tầm quan hệ của Việt Nam với các đối tác quốc tế quan trọng, đặc biệt là các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Điều này dự kiến mang lại những tác động kinh tế lâu dài và đáng kể, tạo ra một môi trường cộng hưởng, nơi thương mại và đầu tư hướng tới thịnh vượng chung cho các bên liên quan.

"Trọng tâm của Đại hội XIV là xây dựng lộ trình rõ ràng, hiện đại cho sự phát triển bền vững và ổn định, kết hợp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ với bảo vệ môi trường, chuyển đổi năng lượng và thích ứng chủ động với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên hàng đầu đối với đảm bảo phúc lợi toàn dân", ông Khalid Abel nhận định. "Điều này phản ánh tham vọng trong tăng trưởng cũng như trách nhiệm với các cam kết toàn cầu của Việt Nam".

Ngọc Ánh - Nguyễn Tiến