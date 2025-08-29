Đãi ngộ đặc biệt với Tổng công trình sư khoa học công nghệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 231, lần đầu quy định chế độ tuyển chọn, đãi ngộ đặc biệt Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng để thu hút nhân tài phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo Nghị định, Tổng công trình sư được chia thành hai nhóm Hệ thống và Dự án. Đây là những người đứng đầu các chương trình, dự án trọng yếu, có vai trò thiết kế, điều phối và tổ chức triển khai toàn diện trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Tổng công trình sư Hệ thống chủ trì hệ thống chiến lược quan trọng, các dự án đột phá về công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tiêu chí gồm: ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên tục; khả năng thiết kế, tổ chức, điều phối chương trình, dự án quy mô lớn, nhiều hợp phần, đa ngành, có tính sáng tạo và rủi ro cao; có năng lực kết nối, xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Người đảm nhiệm chức danh này phải từng chủ trì tối thiểu hai đề án, chương trình khoa học công nghệ liên ngành có ảnh hưởng lớn, hoặc hai sản phẩm liên ngành đã được ứng dụng, thương mại hóa thành công.

Tổng công trình sư Dự án chủ trì thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt do Thủ tướng phê duyệt. Họ phải có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm liên tục, năng lực thiết kế và điều phối dự án quy mô lớn, đa ngành, và từng chủ trì ít nhất một đề án, sản phẩm liên ngành có tác động thực tế.

Về thẩm quyền, Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định lựa chọn Tổng công trình sư Hệ thống, cơ quan thường trực ký hợp đồng. Với Tổng công trình sư Dự án, Thủ tướng Chính phủ là người quyết định, cơ quan chủ trì dự án chịu trách nhiệm ký hợp đồng.

Đặc biệt, Nghị định cho phép cấp có thẩm quyền tuyển chọn đặc cách những trường hợp chưa đủ tiêu chí hình thức nhưng có uy tín, năng lực, và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Gian hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài Tổng công trình sư, Nghị định còn quy định chức danh Kiến trúc sư trưởng, gồm ba nhóm: cấp bộ, ngành trung ương; cấp tỉnh, thành phố; và cấp dự án.

Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, ngành, địa phương yêu cầu tối thiểu 7 năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực khoa học công nghệ, từng tham gia xây dựng chính sách, chương trình chiến lược, có uy tín và tư duy chiến lược.

Kiến trúc sư trưởng Dự án cần có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, từng chủ trì ít nhất một chương trình, nhiệm vụ quy mô dự án, có khả năng triển khai kiến trúc tổng thể và hợp tác quốc tế.

Chức danh này được bổ sung thẩm quyền và điều kiện làm việc để tương xứng với nhiệm vụ ở từng cấp.

Làm việc theo hợp đồng lao động ngoài biên chế

Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng làm việc theo hợp đồng lao động ngoài biên chế. Nếu là cán bộ, công chức được tuyển chọn, họ thôi giữ chức vụ cũ để tập trung nhiệm vụ mới, thời gian này vẫn được tính là công tác liên tục.

Mức lương và thu nhập được thỏa thuận trên cơ sở mức hiện hưởng và nhiệm vụ đảm nhận, bảo đảm tương xứng với trách nhiệm, phù hợp mặt bằng thị trường. Về thưởng, mức tối đa là 5 tháng lương nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, và 3 tháng lương nếu hoàn thành nhiệm vụ. Người được chọn còn được hỗ trợ ban đầu một tháng lương để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu.

Ngoài ra, họ được hưởng chính sách nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ thuê nhà, phương tiện đi lại, điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn chuyên gia cao cấp. Người giữ chức danh có thể bố trí tối đa 10 nhân sự giúp việc, được phép đề xuất lập dự toán và cấp kinh phí để khảo sát, nghiên cứu, hợp tác quốc tế.

Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng cùng gia đình được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, nghỉ phép trong năm. Với trường hợp là người nước ngoài, họ được miễn thị thực khi làm việc tại Việt Nam.

Ngoài chế độ vật chất, người đảm nhiệm chức danh được tôn vinh, khen thưởng khi nhận nhiệm vụ và khi hoàn thành. Họ có thể được lãnh đạo cấp cao biểu dương, khen thưởng theo pháp luật, đồng thời tham gia các diễn đàn lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nghị định 231 được kỳ là bước đi đột phá để thu hút, trọng dụng đội ngũ nhân tài khoa học công nghệ, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chiến lược đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chính sách lần này không chỉ tạo động lực để chuyên gia cống hiến, mà còn đặt họ vào vị trí dẫn dắt các dự án chiến lược, với chế độ đãi ngộ tương xứng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/10/2025.

Sơn Hà