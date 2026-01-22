Đại hội XIV tiến hành công tác nhân sự

Từ phải qua là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý; Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên.

Chiều qua, Đại hội Đảng XIV thống nhất thông qua chương trình điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu. Theo đó, Đại hội Đảng XIV sẽ bế mạc hôm 23/1.