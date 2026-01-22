Đại hội Đảng XIV đã bầu 200 Ủy viên Trung ương khóa mới

Hôm nay, Đại hội Đảng XIV thông qua số lượng và bầu Ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV gồm 200 người, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Thông cáo ngày làm việc thứ tư Đại hội Đảng XIV cho biết hôm nay Đại hội làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 thành viên, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Giang Huy

Các đại biểu tham dự Đại hội làm việc tại Đoàn nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự.

Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu đối với Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày mai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ tiến hành hội nghị lần thứ nhất. Chiều cùng ngày, Đại hội Đảng XIV họp phiên bế mạc.

Vũ Tuân